Presentadas las 100 startups finalistas de South Summit Madrid 2026

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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El South Summit Madrid 2026, coorganizado por IE University, ha presentado a las 100 startups finalistas a la Startup Competition, de las que el 50% utilizan la Inteligencia Artificial (IA) como tecnología principal de su negocio.

Además, las finalistas proceden de 26 países (frente a los 22 de la edición del año pasado), el 57% factura más de 150.000 dólares (frente al 50% que facturaba esa cifra en 2025) y el 60% ha levantado más de un millón en inversión.

Europa concentra el mayor peso de la competición, con cerca del 77% de las startups finalistas, mientras que Estados Unidos representa el 6% del total, con 6 startups seleccionadas. Por su parte, Latinoamérica continúa ampliando su presencia en la Startup Competition, al pasar de 7 startups finalistas en 2025 a 10 en esta edición. España sigue siendo el país que más startups aporta a la fase final con 44 finalistas.

El resto de países de los que proceden las startups son Portugal (7 finalistas); Estados Unidos (6 finalistas); Francia (5 finalistas); Italia y Reino Unido (4 finalistas cada una); Alemania y Singapur (3 finalistas cada una); Argentina, Brasil, Finlandia, Israel, Países Bajos y Polonia (2 finalistas cada una); Chile, Colombia, Corea del Sur, El Salvador, Estonia, México, Noruega, Paraguay, Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay (1 finalista cada una).

En España, la Comunidad de Madrid (19) y Cataluña (15) vuelven a asumir el mayor peso de la representación emprendedora nacional en el evento, mientras que el resto se reparte entre Comunidad Valenciana (4), Andalucía y Navarra (2 cada una), y la Región de Murcia y el País Vasco, con una startup respectivamente.

Durante la decimoquinta edición de South Summit Madrid, que se celebrará del 3 al 5 de junio en La Nave, los proyectos finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante algunos de los principales actores del ecosistema, desde corporaciones hasta fondos de inversión, pasando por representantes de grandes compañías internacionales.