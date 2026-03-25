Proyectos de colegios de Sevilla y Murcia, galardados por Coca-Cola en la XIV edición de GIRA Jóvenes

Coca-Cola premia la innovación y el espíritu emprendedor en la XIV edición de GIRA Jóvenes - RUBEN BENITO VELAZQUEZ

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Jóvenes express', del Colegio San Agustín de Fuente Álamo (Murcia), en la 'Categoría Rural', y 'Mundolescente' del IES Pino Montano de Sevilla, en la 'Urbana', han sido elegidos ganadores del premio de proyectos de impacto de la XIV edición de GIRA Jóvenes Coca-Cola.

Estas iniciativas se han distinguido por su innovación y capacidad para abordar desafíos sociales y medioambientales, generando un impacto positivo en sus comunidades y fomentando un cambio significativo en su entorno, como han destacado sus impulsores.

En concreto, el proyecto 'Jóvenes Express' plantea crear un servicio de acompañamiento digital e intergeneracional donde jóvenes de Fuente Álamo, formados en informática, ayudan a personas mayores a usar la tecnología en su vida diaria. La solución mejora la autonomía digital, genera experiencia laboral real para los jóvenes y fortalece los lazos comunitarios del municipio.

Por su parte, el proyecto 'Mundolescente' propone la creación de un espacio educativo donde implementar un programa de actividades recreativas en el tiempo de recreo, diseñado para fomentar relaciones cara a cara y mejorar el bienestar emocional. Este espacio estará dirigido especialmente a estudiantes con dificultades de integración social, promoviendo la cohesión y el apoyo entre compañeros.

Ambas iniciativas fueron seleccionadas entre los ocho finalistas en las modalidades 'Rural' y 'Urbana', durante una gala celebrada en Madrid, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas. El jurado, compuesto por expertos de diversas áreas, ha evaluado las iniciativas con base en su viabilidad, innovación y capacidad para generar un cambio positivo.

Los dos equipos ganadores recibirán una dotación de equipos tecnológicos para apoyar su desarrollo profesional y potenciar su futuro laboral. Además, los ocho equipos finalistas descubrirán en los próximos dos días cómo es el día a día de tres empresas con las visitas a CHEP, referentes en sostenibilidad ambiental y economía circular; DUARA, emprendedoras sociales y finalistas de GIRA Mujeres Coca-Cola, que quieren transformar el mundo de la moda hacia un consumo más sostenible; y Ayúdame3D, cuyo modelo de negocio contribuye a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.

En esta XIV edición de GIRA Jóvenes, se seleccionaron a 757 jóvenes de 28 localidades españolas, con 341 estudiantes de entornos rurales y 416 de entornos urbanos, cursando estudios de Formación Profesional Media o Superior en 37 centros educativos. Los equipos finalistas, al igual que los demás participantes, demostraron un nivel excepcional de talento, creatividad y dedicación durante todo el proceso de formación y elaboración de sus proyectos, según sus impulsores.

Así, todos los grupos participantes --que forman parte de la red de FP Empresa-- han recibido una formación en competencias transversales impartida por Fundación Universidad y Empresa y por AlmaNatura, así como un proceso de 'learning by doing' dirigido por Youth Business Spain y Almanatura para la elaboración de sus proyectos de impacto. A lo largo de sus catorce ediciones, GIRA Jóvenes ha llegado a más de 10.000 participantes.

La ceremonia de entrega ha contado, entre otros, con la presencia de la secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, Esther Monterrubio, que ha destacado que proyectos como GIRA Jóvenes muestran la existencia de "una juventud preparada y con ganas de aportar sus ideas y su compromiso para resolver desafíos nuevos".

"El mercado laboral actual pide conocimientos técnicos, pero también iniciativa, adaptación, colaboración, pensamiento creativo, pensamiento crítico y capacidad de convertir una idea en un proyecto útil. En otras palabras, pide competencias transversales. Los datos de este programa hablan por sí solos, pero más allá de eso hemos visto sociedad, conexión entre presente y futuro, entre mundo rural y urbano, entre generaciones. Jóvenes que hablan de ODS, que tienen preocupación por su entorno, por el medio rural, por buscar como orientar su vida", ha enfatizado.

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas, ha asegurado que esta edición "vuelve a confirmar el enorme potencial de los jóvenes cuando cuentan con acompañamiento, formación y confianza".

"Detrás de cada uno de estos proyectos hay esfuerzo, creatividad y una voluntad de transformar el entorno. Ese es precisamente el espíritu que queremos impulsar con GIRA Jóvenes: que los jóvenes descubran su potencial, desarrollen competencias clave y se sientan capaces de construir su propio camino profesional", ha afirmado.