Reciplasa incrementó en más de un 4% el tratamiento de residuos en 2025

Reciplasa incrementa en más de un 4% el tratamiento de residuos en 2025 - RECIPLASA

CASTELLÓ 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Reciplasa cerró 2025 con un total de 157.785 toneladas de residuos urbanos tratados, lo que supone un incremento del 4,2 por ciento respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en 151.363 toneladas. El balance anual confirma una recuperación del volumen de residuos gestionados y refuerza el papel de la entidad como infraestructura clave para el tratamiento de residuos en la provincia, según ha informado Reciplasa en un comunicado.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha destacado que los datos de 2025 confirman que cada día se generan más residuos y que es más necesario que nunca seguir reforzando el mensaje de concienciación y sensibilización en torno al reciclaje. "Es fundamental sumar esfuerzos para revertir la tendencia de aumento de residuos que llegan a planta. Debemos ser conscientes de que si reciclamos en origen, llegaría mucho menos volumen de residuos, y con ello beneficiaríamos a nuestro entorno y a nuestra economía", ha dicho.

El mes de diciembre cerró con 13.352 toneladas tratadas, en la línea de los registros mensuales del último trimestre del año, que han mostrado una mayor estabilidad respecto a ejercicios anteriores. Esta regularidad ha permitido alcanzar el total anual más alto desde 2022 y romper con la tendencia prácticamente plana registrada entre 2023 y 2024.

Desde el inicio de su actividad en 1998 y hasta finales de 2025, Reciplasa ha tratado un total de 4.277.794 toneladas de residuos, una cifra que da cuenta de la dimensión del servicio que presta a los 46 municipios consorciados y de su contribución continuada a la gestión ambiental del territorio.

Toledo ha remarcado que el incremento registrado en 2025 "no responde únicamente a un aumento poblacional o coyuntural, sino también a una mejora en los circuitos de recogida y en la coordinación con los ayuntamientos", y ha añadido que el reto para los próximos años pasa por contener el crecimiento del residuo generado y potenciar su valorización.

En comparación con 2024, el dato más significativo del ejercicio es precisamente ese repunte del volumen tratado, que rompe la dinámica de estabilidad de los últimos años y sitúa a 2025 como un año de referencia reciente en la actividad de la planta.