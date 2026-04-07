Trabajo reactiva el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas tras más de diez años inactivo

Archivo - La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrece una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo, a 29 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y Ministras, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), tras más de diez años de inactividad.

Como señala el Ministerio de Trabajo, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas fue creado y regulado por el Real Decreto 221/2008. Sin embargo, añade, a largo de los últimos años se han producido una serie de circunstancias que aconsejan la modificación del Real Decreto aprobado este martes que recoge, entre otros aspectos, una disposición que habilita al Ministerio de Trabajo y Economía Social a desarrollar un Sello de Empresa Socialmente Responsable, competencia directa a cargo de Trabajo.

El Ministerio destaca que la necesidad de relanzar el CERSE surge tras más de diez años de inactividad en los que no solo han cambiado las empresas españolas, sino también las exigencias de la ciudadanía en cuanto a la responsabilidad social empresarial (RSE), tanto a nivel nacional como internacional.

Reactivar este Consejo busca que la responsabilidad social deje de ser un eslogan y se convierta en una política de país, defiende el Ministerio de Trabajo, que considera fundamental actualizar el papel de este órgano colegiado interministerial de carácter asesor y consultivo del Gobierno, encargado del impulso y fomento de las políticas de RSE y marco de referencia para el desarrollo de esta materia en España, con la voluntad de serlo también en Europa.

De este modo, el objetivo es que el CERSE se convierta en el observatorio de la RSE en España para que el país cuente con un espacio estable donde empresas, sindicatos y otros actores, así como las administraciones públicas, se sienten a trabajar juntos en un espacio que no se quede en el debate sino que sirva para analizar qué está pasando en las empresas y proponer mejoras concretas, evaluar si se cumplen los estándares, impulsar acuerdos, hacer seguimientos de cómo se avanza en derechos laborales, igualdad o sostenibilidad, y garantizar que las buenas prácticas empresariales se extienden y sean la norma, no la excepción, entre otros.

En este sentido, destaca que un primer paso ya se ha dado con la actividad precedente de la Comisión Internacional de personas expertas en Responsabilidad Social de las Empresas, creada en abril de 2025, que busca analizar las estrategias y planes de acción existentes. Estas iniciativas persiguen alinear la acción pública en este campo con los principios de justicia social, una transición ecológica y digital y la democracia en el trabajo.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Entre las competencias más relevantes que asume el CERSE, Trabajo destaca la determinación de las condiciones necesarias para el reconocimiento como empresa socialmente responsable; la elaboración de informes en materia de RSE; la realización de informes anuales en materia de RSE basados en objetivos, características, indicadores y estándares internacionales; el fomento de acciones de responsabilidad social en empresas en materia de igualdad; colaborar y cooperar con otros consejos análogos, incluidos el Consejo de Finanzas Sostenibles y los de nivel internacional.

También contempla la implantación efectiva de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable; la incentivación de reación de alianzas entre empresas y demás instituciones públicas y privadas para la difusión, el desarrollo y la innovación en materia de RSE; o la promoción de la participación de las partes interesadas en planes de diligencia debida, de respeto de los Derechos Humanos y de compromiso en materia medioambiental.

Asimismo, se llevará a cabo la elaboración de análisis de los indicadores obligatorios y estándares voluntarios ya existentes para la eventual propuesta de modificaciones, así como recomendaciones para la confección del conjunto de características e indicadores de autoevaluación en materia de responsabilidad social; o el seguimiento del grado de implantación de las políticas de RSE en las grandes empresas españolas, particularmente a través de la evaluación del informe anual de responsabilidad social empresarial que deben comunicar al CERSE.

En las próximas semanas, el Ministerio ha avanzado que se presentará el trabajo de una comisión internacional de personas expertas en Responsabilidad Social de las Empresas impulsado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este informe cuenta con propuestas concretas y más de 100 medidas de responsabilidad social relativas al respeto de los derechos humanos, la igualdad de trato y no discriminación por razón de género, sexo y orientación sexual, o la garantía del trabajo decente, entre otras.