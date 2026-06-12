Unicaja registra su huella de carbono de 2025 y obtiene el sello 'Calculo + Reduzco'

Sede de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA/OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha inscrito oficialmente su huella de carbono correspondiente al ejercicio 2025 en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, obteniendo el sello oficial 'Calculo + Reduzco'.

La resolución ha sido emitida por la Oficina Española de Cambio Climático, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 214/2025 que regula este registro estatal, tal como ha informado la entidad en una nota.

El distintivo acredita no sólo el cálculo de la huella de carbono de la entidad, sino también la existencia de compromisos efectivos de reducción de emisiones por parte de Unicaja. El reconocimiento contempla los tres niveles de emisiones establecidos en los estándares internacionales de huella de carbono: alcance 1 (emisiones directas); 2 (emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad), y 3 (otras emisiones indirectas vinculadas a la actividad corporativa y financiera de la entidad, que incluye bienes y servicios adquiridos, gestión de residuos, viajes de negocio e in itinere y las emisiones asociadas a su cartera de financiación).

El certificado emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acredita que Unicaja ha logrado "una reducción del 90,81% en la intensidad media de emisiones de los alcances 1 y 2 en el trienio 2023-2025 respecto del trienio anterior 2022-2024". El cálculo integra la actividad desarrollada en 986 sedes en España, entre oficinas, inmuebles y edificios singulares, vinculados a los negocios de banca, inversión y seguros.

Esta inscripción se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Unicaja, integrada en su Plan Estratégico 2025/2027, que sitúa la transición energética y la financiación sostenible como ejes estructurales del negocio, bajo criterios de prudencia, control y alineamiento regulatorio. "La inscripción de nuestra huella de carbono y la obtención del sello 'Calculo + Reduzco' refuerzan un enfoque de sostenibilidad basado en datos, control y mejora continua, plenamente integrado en la gestión del negocio", ha señalado Manuel Guerrero, director general de Estrategia y Gabinete del consejero delegado.

La entidad mantiene el objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática en 2050 y de acompañar a empresas y particulares en sus procesos de descarbonización, mediante productos financieros y políticas de gestión que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En este contexto, Unicaja ha reforzado en los últimos años sus políticas internas de reducción de emisiones y eficiencia energética, así como el desarrollo de instrumentos de financiación verde.

Desde 2022, la entidad ha emitido cinco bonos verdes, destinados a financiar proyectos de energías renovables y edificios sostenibles. Según la información disponible, los fondos captados a través de estas emisiones permitieron evitar la emisión de 142.583 toneladas de CO2 en 2025, un 76% más que en el ejercicio anterior. Asimismo, diversas agencias independientes han mejorado recientemente la calificación ESG del banco, destacando sus avances en gobernanza, control interno y gestión del riesgo climático.

Con esta inscripción, "Unicaja refuerza su alineamiento con los compromisos internacionales en materia climática; entre ellos, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, desde una aproximación gradual, verificable y compatible con la actividad financiera", ha resumido en su nota.