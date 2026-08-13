CCOO denuncia que municipios de Bizkaia carecen de servicio postal diario por el "recorte de contratación" en Correos

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BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que varios municipios de Bizkaia, como Munitibar, Aulesti, Nabarniz y Urduliz, "carecen de servicio postal diario" debido al "recorte en la contratación de personal para cubrir las vacaciones" de la plantilla de Correos en este territorio.

La organización sindical, mayoritaria en la representación de Correos en Bizkaia, considera "inaceptable" la previsión comunicada por la empresa de "apenas 25 contratos para cubrir todas las áreas funcionales" (reparto, oficinas y centros logísticos), de los cuales "más de la mitad tendrían una duración de un mes".

CCOO ha advertido de que esta cifra es "claramente insuficiente para atender las necesidades reales de personal" en los distintos centros de trabajo repartidos por todo el territorio.

Por ello, el sindicato ya trasladó su rechazo a la propuesta en la comisión de contratación previa al periodo vacacional, al considerar que "el recorte obliga a la plantilla a asumir cargas de trabajo imposibles de realizar".

En el ecuador del periodo, CCOO ha reiterado que "esta improvisación y sobreexplotación de las plantillas de Correos Bizkaia, que suma cerca de mil trabajadores y trabajadoras, está generando condiciones de trabajo precarias, poco seguras y nada saludables".

Como consecuencia, varios municipios de Bizkaia "carecen de servicio postal diario", una situación denunciada también por distintos ayuntamientos, entre ellos Munitibar, Aulesti, Nabarniz y, recientemente, Urduliz, ha explicado.

CCOO ha denunciado la política de "contratación cero" de Correos afecta "gravemente" a la prestación de un servicio público de calidad y "empeora las condiciones laborales de la plantilla y repercute en su salud".