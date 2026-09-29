Desarticulado en Barakaldo un laboratorio clandestino capaz de producir hasta 200 kilos de speed a la semana

Droga incautada en la operación - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado en Barakaldo (Bizkaia) un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta 200 kilos de speed a la semana y han sido detenidos dos hombres por delitos de elaboración y tráfico de drogas, uno considerado como el 'cocinero' de la sustancia ilegal y otro como encargado de la guardería y distribución de la droga, que habrían elaborado y puesto en circulación alrededor de 700 kilos de speed con una red de distribución para abastecer la droga en Euskadi, Cantabria y Navarra, según ha informado el Ministerio del Interior.

Las primeras investigaciones permitieron determinar que uno de los ahora detenidos, vecino de Bilbao, mantenía contactos con una persona vinculada al tráfico de estupefacientes en Cantabria. Esta persona realizaba labores de transporte y presuntamente se abastecía de la droga en un garaje comunitario situado en Barakaldo.

A partir de ese momento los guardias civiles siguieron el rastro de las personas que intervenían en la actividad y pudieron identificar a un segundo implicado, vecino de Granada, que viajaba regularmente desde el sur de España hasta el aeropuerto de Loiu.

Durante sus breves estancias en Euskadi, mantenía encuentros con el otro investigado y se desplazaba hasta un piso de Barakaldo. El vecino de Bilbao se encargaba de adquirir los productos y materiales necesarios y trasladarlos hasta el inmueble mientras que el vecino de Granada estaría al frente de la elaboración y preparación de la droga.

Las vigilancias permitieron comprobar que estos desplazamientos se repetían con cierta regularidad y que el inmueble de Barakaldo era utilizado como centro de elaboración.

La operación, de nombre 'Presaka', entró en su fase decisiva cuando los guardias civiles detectaron una nueva entrega de la sustancia. En ese momento, el responsable de la elaboración hizo entrega al otro investigado de cinco bolsas isotérmicas con 38 paquetes con un peso total de 73 kilos. La sustancia fue sometida a pruebas que confirmaron que se trataba de sulfato de anfetamina, conocido como speed.

REGISTRO DE VIVIENDAS Y GARAJES

La Guardia Civil registró dos viviendas y dos garajes relacionados con los investigados. En el piso utilizado en Barakaldo fue localizado el laboratorio clandestino equipado con numerosos elementos destinados a la elaboración y preparación de drogas de síntesis.

En uno de los garajes, utilizado presuntamente para almacenar y custodiar la sustancia, los guardias civiles encontraron otros 13 paquetes con un peso de 23 kilos de speed junto a más material para su elaboración, preparación y envasado.

El análisis de la información obtenida durante la investigación y los efectos intervenidos apunta a que los detenidos habrían elaborado y puesto en circulación alrededor de 700 kilos de speed con una red de distribución para abastecer la droga en Euskadi, Cantabria y Navarra.

En el conjunto de la operación han sido intervenidos 100 kilos de speed, ácidos, productos y material empleado para fabricar esta sustancia, varias envasadoras al vacío, básculas y dos vehículos. Los dos detenidos han ingresado en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial.