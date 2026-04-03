Detenido un hombre por la presunta implicación en la muerte violenta de su pareja ocurrida el miércoles en Basauri

Agente de la Ertzaintza - IREKIA

BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años de edad, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles en Basauri y enmarcada en el ámbito de la violencia de género.

El Departamento de Seguridad ha informado que ese día se produjo el fallecimiento de la víctima, una mujer de 44 años, en una vivienda de Basauri, tras sufrir una supuesta indisposición y resultar infructuosos todos los intentos por salvar su vida realizados por la dotación sanitaria desplazada al lugar.

Seguridad ha señalado que el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Ante esta situación y como resultado de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza en relación al suceso, durante este viernes a la la mañana, se ha procedido en Bilbao a la detención de su pareja, un hombre de 45 años, y está acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género por su supuesta implicación en la muerte violenta de la víctima.