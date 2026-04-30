Detenidos un Bilbao dos integrantes de un grupo itinerante especializado en el robo en viviendas

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 34 y 37 años de edad, han sido detenido por la Ertzaintza en Bilbao por un delito de robo con fuerza en varios domicilios de la capital vizcaína. A los arrestados se les atribuye el robo en, al menos, tres viviendas haciendo uso de ganzúas, y se les considera integrantes de un grupo itinerante especializado en el robo en viviendas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El pasado lunes, 27 de abril, se produjeron dos robos en pisos en Bilbao, uno en el barrio de Indautxu y otro en el de Abando. Al parecer, para acceder a su interior manipularon la cerradura de la puerta con unas ganzúas. Un tercer robo similar se produjo al día siguiente en un domicilio del barrio de Santutxu.

Por el 'modus operandi' empleado, se sospechó que pudiera tratarse de un grupo itinerante especializado en robos en viviendas, que accedía a su interior mediante la manipulación de las cerraduras de las puertas de acceso, sin ocasionar daños evidentes en las mismas.

Las pesquisas realizadas por el grupo de delitos patrimoniales de la comisaría de Bilbao permitieron localizar a dos hombres que pudieran estar implicados en estos hechos.

A primera hora de la tarde de este pasado martes se procedió a su identificación, y en su poder se encontraron una importante cantidad de joyas, dinero en efectivo y un juego de ganzúas que, presumiblemente, habían utilizado para la comisión de estos delitos. Ante estas evidencias se procedió a su arresto acusados de un delito de robo con fuerza en domicilio.

Además, este pasado miércoles, con la autorización judicial correspondiente, los agentes procedieron a la entrada y registro del lugar donde se alojaban los dos sospechosos, donde se ocuparon varias joyas de presumible procedencia ilícita.

El grupo investigador prosigue con las indagaciones para determinar si estas dos personas están implicadas en más robos de similares características. Los detenidos, de 34 y 37 años, fueron puestos este pasado miércoles por la tarde a disposición judicial.