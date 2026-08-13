Detenidos dos hombres por robar en el mismo comercio de Vitoria-Gasteiz con dos horas de diferencia

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo este pasado miércoles a dos hombres, de 29 y 25 años respectivamente, como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia en un establecimiento comercial de la calle Simón de Anda, con apenas dos horas de diferencia.

Según ha informado la Guardia Urbana, la primera detención tuvo lugar poco antes de las 12.00 horas, cuando una llamada al 092 alertó de que dos vigilantes de seguridad estaban siendo agredidos en el aparcamiento de dicho local por un varón, al que uno de ellos le había dado el alto por no abonar el pago de algunos productos.

El otro trabajador tuvo que ir en apoyo debido a su "agresividad". A su llegada, los agentes separaron a las partes y, tras aclarar lo ocurrido, procedieron a la detención del agresor.

Apenas dos horas después, sobre las 14.15 horas, otro varón intentó llevarse tres botellas escondidas entre su vestimenta. Cuando le requirieron que devolviera lo que había sustraído, se negó a ello y empujó al personal de seguridad, tirando al suelo una de las botellas que se fracturó. En vista de todo ello, se procedió también a su detención.