Detenidos dos hombres en Vitoria tras serles incautadas diversas drogas en tabletas, bolsas y pastillas

Droga incautada - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Vitoria este sábado a dos hombres de 25 y 28 años de edad acusados de sendos delitos contra la salud pública tras serles incautadas diversas sustancias estupefacientes, entre las que se hallaron varios gramos de hachís, pastillas, tabletas y bolsitas con sustancias en polvo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la tarde del sábado, cuando una patrulla no uniformada observó como dos hombres salieron de una lonja e hicieron una transacción con un tercer varón al que entregaban unas pastillas a cambio de dinero.

Los agentes se identificaron como policías, momento en el que uno de los hombres accedió corriendo al interior de la lonja, cuya puerta estaba abierta y, dada la flagrancia del delito detectado, uno de los agentes le siguió al interior, realizando una entrada de propia autoridad.

El agente vio cómo el hombre intentó ocultar en la lonja una bolsa que portaba en el interior de su cazadora. Al detectarlo, sacó al hombre y a la bolsa al exterior de la lonja para su correcta identificación. El hombre, de 28 años, había intentado esconder una tableta de 60 gramos de hachís, 6 bolsitas de sustancia marrón prensada, 17 pastillas de MDMA de unos 11 gramos y dos bolsas de sustancia blanca en polvo.

Mientras tanto, en el exterior, el otro agente, al preguntar sobre los hechos al presunto comprador, este le reconoció que habría quedado con los hombres para comprar pastillas de un medicamento prescrito con receta médica, por lo que se procedió a realizar un cacheo al vendedor, un hombre de 25 años, localizando 30 gramos de sustancia marrón prensada, tres bolsitas de sustancia blanca en polvo, un blíster con varias pastillas de medicamento prescrito con receta y una báscula de precisión.

Por todo lo cual se procedió a la detención de los dos vendedores por sendos delitos de tráfico de drogas, que cuentan además con antecedentes por hechos similares, siendo trasladados a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes, a cuya finalización fueron puestos a disposición judicial.