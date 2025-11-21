Tres detenidos por tráfico de drogas en bares de Getxo (Bizkaia) e incautados 1,8 kilos de cocaína

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 19 y 31 años, y una mujer, de 27, han sido detenidos en los barrios de Algorta y Romo en Getxo (Bizkaia), como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, por utilizar como puntos de distribución de las sustancias estupefacientes dos bares, donde se localizaron 1.800 gramos de cocaína, 700 gramos de hachís y alrededor de 8.200 euros. A otros tres hombres se les han abierto diligencias como investigados por estos mismos hechos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a raíz de las investigaciones realizadas por el grupo de drogas de la Ertzain-etxea de Getxo, el pasado miércoles se estableció un dispositivo con el fin de determinar las actividades relacionadas con el tráfico de drogas que se podrían estar llevando a cabo en dos establecimientos hosteleros del barrio getxotarra de Algorta.

En el operativo participaron, también, componentes de la Unidad Canina de la Ertzaintza, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de Getxo, apoyados por recursos de las Policías Locales de Getxo, Leioa y de la Ertzain-etxea de Erandio, quienes dieron cobertura a sus actuaciones.

Además de los dos bares implicados, los agentes procedieron al registro de dos viviendas sitas en Romo y Algorta, y un trastero en Leioa. Como resultado de los registros efectuados, en esta última estancia los efectivos participantes ocuparon alrededor de 1.700 gramos de cocaína y 700 gramos de hachís. En los establecimientos hosteleros se hallaron otros 100 gramos más de cocaína repartida en bolsas, así como dos balanzas de precisión utilizadas para la preparación de dosis individuales.

En base a las evidencias localizadas en los bares, se da por hecho que, en uno de los locales, sin actividad y cerrado al público, almacenaban y dosificaban sustancias estupefacientes para el menudeo diario, mientras que el otro local era utilizado como tapadera para la venta y distribución de las mismas.

Ante estos hechos, el responsable de los locales, junto con una camarera y otro implicado, fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas y trasladados a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

En el momento de la detención del primero, el mismo había salido del local cerrado al público y se dirigía al segundo local portando encima una veintena de bolsitas que contenían dosis individuales de cocaína.

Tras la finalización de las diligencias, esta mañana las tres personas arrestadas, dos hombres, de 19 y 31 años, y una mujer de 27 años han sido presentados ante la autoridad judicial competente. Además, a otros tres hombres de entre 22 y 35 años se les han abierto diligencias como investigados por los mismos hechos.