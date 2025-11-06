Dieciséis detenidos y dos investigados por 36 robos de cobre en Extremadura, Castilla y León y Murcia

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y responsables de la Guardia Civil detallan la operación contra la banda de robo de cobre. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal al que se le atribuyen 36 robos de cobre en Extremadura, Castilla y León y Murcia en los que sustrajeron 65.600 metros de cable por un valor de 1,7 millones de euros.

La operación 'Ibidem', de la que ha informado la Guardia Civil este jueves en Badajoz, se ha saldado con la detención de 16 personas, así como otras dos han sido investigadas, y la recuperación de 12 toneladas de metal sustraído.

Entre los detenidos se encuentran los responsables de tres chatarrerías de la Comunidad de Madrid como supuestos autores de un delito de receptación del material que el grupo sustraía en instalaciones fotovoltaicas, bodegas, almazaras, molinos, aserraderos y otras fábricas agroalimentarias.

Según la Benemérita, llegaron a cometer casi una veintena de robos en menos de 15 días y se desplazaban en furgonetas desde Madrid para llevar a cabo estos delitos en diferentes puntos del país.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el general de división jefe de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago; y el comandante jefe de Operaciones de la Comandancia de Badajoz, Carlos Arrazona; han dado a conocer en una rueda de prensa en el Acuartelamiento de Santo Domingo de la capital pacense los detalles de esta operación.

A los detenidos e investigados se les atribuyen 36 robos, que tuvieron lugar en las provincias de Badajoz, Cáceres, Valladolid, Burgos, Soria y Murcia.

También se les implica en supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Don Benito (Badajoz) y no se descartan más detenciones o el esclarecimiento de más delitos.

