Guardiola ve "juego sucio" en el final de campaña por vincular el "robo" de votos con tapar denuncias por acoso

TALAYUELA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, ve "mucho nerviosismo" y "juego sucio" en otras formaciones en el final de la campaña electoral en Extremadura al querer vincular, ha dicho, el "robo" de votos por correo con un supuesto intento de tapar denuncias por acoso sexual relacionadas con algún cargo 'popular' en la comunidad.

Así, tras mantener que es algo "inédito" en una democracia que "desaparezcan" votos a tres días de unas elecciones y que ella no ha acusado a ninguna formación por ello, ha defendido que no sólo el PP sino "todos" los partidos deberían haber denunciado este suceso, ya que "es un hecho objetivo" que con el "robo" en Correos "a 124 extremeños le están hurtando el derecho a decidir".

"Le están hurtando el derecho a decidir y eso es lo que denuncio. Y lo que a mí me sorprende es que no lo denuncie el resto de partidos. Yo no sé cuál es el objetivo que tenían los ladrones, pero el hecho cierto es que hay 124 personas que habían votado, que habían ejercido su derecho a voto para poder decidir el futuro de nuestra región y eso ha sido hurtado. Esta es la realidad. Yo no acuso a ningún partido político", ha expresado Guardiola a preguntas de los medios este viernes en Talayuela (Cáceres).

En este sentido, y tras señalar que igual "a lo mejor algunos (partidos) se han dado por aludidos", ha insistido en que ella lo que pone de manifiesto es "un hecho muy duro, muy terrible, muy dramático en una democracia como la que tenemos: que justo a cuatro días de unas elecciones desaparezcan votos de municipios de Extremadura", algo que "no es muy normal".

Al respecto, y sobre si considera que debería haber esperado a las conclusiones de la investigación de los "robos" en Correos antes de manifestarse sobre la cuestión, Guardiola ha señalado que "las conclusiones da igual cuáles sean" ya que, desconociendo "cuál es el objetivo de un ladrón", lo que se evidencia es que "hay alguien que está robando en la oficina de Correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de extremeños".

"Y esto es denunciable, pero no denunciable por el Partido Popular. Es que deberíamos haber salido todos diciendo esto", ha insistido Guardiola, quien ha reconocido que "no" cree que este asunto pueda afectar al resultado de las elecciones extremeñas del próximo domingo.

"Pues no lo creo. Yo creo que aquí llevamos haciendo un trabajo muy serio desde hace dos años y medio, que está dando resultados, los extremeños lo saben. Nosotros somos un gobierno que no hemos mirado las siglas jamás, que gobernamos para todos, que lo que queremos es la prosperidad de una Extremadura que lo tiene todo para poder crecer para poder converger y que lo que le faltaba era el impulso, las ganas y las políticas adecuadas para poder hacerlo", ha aseverado.

DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL

Por otro lado, Guardiola ha considerado "muy grave" que la oposición esté defendiendo que el asunto de los "robos" en Correos podría soponer un intento para tapar algún caso de denuncia por acoso sexual dado a conocer en los últimos días en Navalmoral de la Mata relacionado supuestamente con el alcalde 'popular' de dicha localidad.

"Hombre, pues esa acusación sí que es muy grave. ¿Me acusan de que he robado yo o he mandado a alguien a robar? ¿Esto qué es? Han robado votos en municipios de Extremadura, y esto es inadmisible, y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos", ha expresado.

En este punto, ha reiterado que "no hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto". "Es que es una cosa completamente normal (denunciar lo ocurrido). A mí me sorprende que me ataquen por esto", ha dicho.

Así, ha remarcado que a su juicio lo que se está viendo en la campaña electoral extremeña, y sobre todo en el final de la misma, es "mucho nerviosismo, desde luego pocos valores, poca ética, juego muy sucio" por parte de algunas formaciones, y ha remarcado que ella no quiere entrar en esa dinámica. "De verdad, que yo no quiero entrar ahí, que lo que quiero es seguir construyendo un proyecto de futuro para Extremadura, y lo quiero hacer de la mano de los extremeños, que somos gente que no nos gusta la polarización, que no nos gustan los radicalismos", ha espetado.

"Que somos gente que sabemos convivir, que nos entendemos, nos hemos entendido siempre, opinemos y votemos lo que votemos. Y ahí voy a estar yo y no me van a encontrar en otros sitios", ha añadido.

ALCALDE DE NAVALMORAL

De otro lado, a preguntas de los medios sobre el caso de la exconcejala del PP en Navalmoral de la Mata que habría expuesto a la dirección del partido el "trato machista" del alcalde, según publica El Diario, teniendo en cuenta que el asunto "se va a judicializar, María Guardiola ha pedido "respeto" hasta determinar lo ocurrido. "Yo lo que pido es respeto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hay de verdad en todo esto y nada más", ha indicado.

Así, ha reiterado que ella "no" tenía "conocimiento" de la situación que pone de manifiesto la citada concejala. "Yo no tenía conocimiento de la situación que pone de manifiesto esta concejala. Me manda un correo el día 1, el día 2 se va al grupo mixto. Ella tiene mi móvil personal, me ha escrito (en otras ocasiones) para felicitarme, para transmitirme mensajes de cariño... En ningún caso ni me ha llamado ni me ha escrito para esto, a mí me sorprende", ha señalado.

Al respecto, ha añadido que ella la información que tenía antes de recibir ese correo es que dicha concejala "pedía una liberación", algo en lo que ella "lógicamente" no se mete para respetar "la autonomía municipal", ya que "cada alcalde decide a quién libera".

También ha apuntado que la concejala "quería" formar parte de la lista autonómica del PP a las elecciones del 21D pero que decidió "no contar con ella". "Y también quería venir en la lista autonómica. Ella nunca me lo manifestó, pero es verdad que a través de terceros sí. Yo decido no contar con ella en la lista porque aquí somos muchos y el proyecto se construye desde muchos sitios", ha explicado Guardiola.

"Y a partir de ahí lo que hay es un enfrentamiento con un alcalde que creo que se va a judicializar. Por tanto, yo lo que pido es respeto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hay de verdad en todo esto y nada más", ha añadido.

