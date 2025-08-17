Detienen a dos nuevos presuntos autores de incendios en la provincia de Ourense

Vista de una viña en la DO Valdeorras, afectada por el fuego, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Orgánica de Policía Judical de la Guardia Civil ha realizado nuevas detenciones durante este domingo en relación a fuegos supuestamente provocados en la provincia de Ourense.

Este equipo del Instituto Armado ha detenido este domingo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Este fue originado a las 08.58 horas y extinguido con una superficie quemada de 0.042 hectáreas. Las diligencias fueron puesta a disposición del juzgado de Celanova.

Asimismo, ha detenido a las 12.30 horas a un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado. Este fuego se unió a otro declarado el pasado miércoles. Así, las diligencias fueron trasladadas al juzgado de O Barco de Valdeorras.