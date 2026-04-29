1082864.1.260.149.20260429170439 Detenidos siete miembros de un banda de robos de máquinas de tabaco y tragaperras en gasolineras en Ourense - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado a una banda dedicada al robo de la recaudación en máquinas de tabaco y máquinas tragaperras en estaciones de servicio en diferentes municipios ourensanos. En la operación han sido detenidas siete personas y se investiga a otra.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín inició la operación Bezin OU en septiembre de 2025 tras tener conocimiento de varios robos cometidos en las estaciones de servicio ubicadas en Abavides (tres robos con fuerza), Trasmiras (dos) y Oímbra (cuatro).

También robaban vehículos y en el interior de naves agrícolas para hacerse con herramientas que después utilizaban para la comisión de los robos en los establecimientos. Alcanzan un total de 15 hechos delictivos.

Los agentes destacan que "la contundencia empleada en los robos era extrema, tanto en el acceso a los establecimientos como posteriormente en el interior, violentando totalmente las máquinas expendedoras de tabaco y las máquinas recreativas, para la sustracción de tabaco y dinero". Para ello empleaban radiales, mazas, picos, martillos.

El modus operandi consistía en que el líder de la organización se desplazaba hasta las comarcas de Monterrei y A Limia para reconocer los objetivos del posterior robo, en donde realizaba varias reservas en distintos establecimientos hoteleros para el alojamiento del resto de integrantes. El objetivo era no ser detectados y descartar vinculaciones entre ellos para ejecutar los robos y abandonar la provincia de Ourense.

La operación culminó con la detención de todos los integrantes de la organización criminal, asentada en diferentes poblaciones de las comunidades de Madrid y Castilla la Mancha. Se practicaron dos registros domiciliarios en Toledo y Madrid, donde se recuperó parte del tabaco sustraído, dinero en efectivo y efectos y herramientas utilizadas en los robos.

La investigación es coordinada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Verín (Ourense). Quedaron en libertad tras su pase a disposición judicial.