Investigan un robo con violencia a un hostelero en Poio (Pontevedra) al que le sustrajeron dinero y un coche

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

PONTEVEDRA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un robo con violencia ocurrido en Poio (Pontevedra) durante la pasada madrugada, sin detenidos por ahora. La víctima es un hostelero de la zona, al que, según fuentes conocedoras de los hechos, le sustrajeron la recaudación y el coche con el que llegó a su vivienda.

Los agentes tuvieron conocimiento de lo sucedido en torno a las 01.15 horas. El hostelero les explicó que, al entrar en su casa, se abalanzaron sobre él dos personas encapuchadas, que golpearon la puerta para abrirla y se introdujeron en la finca junto a él. No está claro si portaban armas.

A continuación, le pidieron la recaudación y él se la entregó. Finalmente, abandonaron el lugar llevándose también el vehículo en el que había llegado el hombre, según las mismas fuentes. Ahora, la Guardia Civil investiga estos hechos y todavía no ha llevado a cabo ninguna detención.