El juez acuerda la libertad para los tres detenidos en el operativo antidrogas de Vigo y ordena tapiar la casa okupada

VIGO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de instancia de Vigo, sección de Instrucción, plaza 4 de Vigo, ha decretado la puesta en libertad provisional de las tres personas detenidas este jueves en un operativo antidroga llevado a cabo en la ciudad por la Policía Nacional.

Según han informado fuentes policiales, "nadie solicitó su ingreso en prisión", por lo que han quedado libres, e investigados por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Asimismo, el magistrado ha acordado el comiso de los efectos intervenidos, y la clausura y tapiado de la casa okupada de la calle Carballeira da Rabaneira, en la zona de A Florida, y que supuestamente era el centro de distribución de la droga.

El operativo policial se desarrolló ese jueves en dos puntos de la ciudad, en esa casa okupada y en un domicilio de la parroquia de Coruxo. Los agentes investigaban desde hace tiempo a una persona en Coruxo y las pesquisas revelaron que esa persona era el principal proveedor de droga de otras dos personas, que distribuían los estupefacientes en una casa okupada.

A primera hora de la mañana de este jueves agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de A Coruña y agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Vigo-Redondela procedieron a la entrada simultánea en los dos puntos.

En la vivienda de la zona de A Florida fueron detenidos los dos principales investigados y se identificó a otras cinco personas que estaban pernoctando en la casa. En Coruxo, se detuvo a una tercera persona, como presunto proveedor de la droga.

En la primera de las ubicaciones se intervinieron 23 gramos de heroína (15 gramos juntos y 8 divididos en monodosis), 250 gramos de cocaína, un puñal de 20 centímetros de hoja, diversas básculas de precisión y útiles para el corte y distribución de la droga. Asimismo, se intervino un vehículo que se utilizaban para ocultar la droga.

Por otra parte, en el domicilio de Coruxo se intervinieron 200 gramos de hachís, un inhibidor de frecuencias, 2.300 euros en efectivo y dos vehículos utilizados para el transporte de las sustancias.