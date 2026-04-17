Tres detenidos en un operativo antidrogas en Vigo en el que se intervino cocaína, heroína y hachís

1078814.1.260.149.20260417113120 Operativo antidroga llevado a cabo en Coruxo y A Florida (Vigo) por parte de la Policía Nacional, que se saldó con tres detenidos y diversas cantidades de droga y dinero intervenidos. - POLICÍA NACIONAL

VIGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han desarticulado un punto negro de venta de drogas en el entorno de la Avenida de la Florida, en un operativo que ha culminado con tres personas detenidas, y la incautación de 23 gramos de heroína, 250 gramos de cocaína, 200 gramos de hachís, un puñal de grandes dimensiones, dinero en efectivo y otros efectos.

Según han informado fuentes policiales, las investigaciones se iniciaron a principios de año, cuando la Policía recibió información sobre un individuo residente en la zona de Coruxo que se estaba dedicando presuntamente al tráfico de drogas.

De forma paralela, el mismo grupo estaba investigando una casa okupada ubicada en las inmediaciones de la Avenida de la Florida, que funcionaba como punto de venta y consumo de estupefacientes y que generaba alarma entre los vecinos por la incidencia de altercados.

Las pesquisas permitieron comprobar que el sospechoso de Coruxo era el principal proveedor de drogas de esa casa okupada. A primera hora de la mañana de este jueves agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de A Coruña y agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Vigo-Redondela procedieron a la entrada simultanea en los dos puntos.

En la vivienda de la zona de A Florida fueron detenidos los dos principales investigados y se identificó a otras cinco personas que estaban pernoctando en la casa. En Coruxo, se detuvo a una tercera persona, como presunto proveedor de la droga.

En la primera de las ubicaciones se intervinieron 23 gramos de heroína (15 gramos juntos y 8 divididos en monodosis), 250 gramos de cocaína, un puñal de 20 centímetros de hoja, diversas básculas de precisión y útiles para el corte y distribución de la droga. Asimismo, se intervino un vehículo que se utilizaban para ocultar la droga.

Por otra parte, en el domicilio de Coruxo se intervinieron 200 gramos de hachís, un inhibidor de frecuencias, 2.300 euros en efectivo y dos vehículos utilizados para el transporte de las sustancias.

Los detenidos y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición del tribunal de instancia de Vigo, sección de instrucción plaza 4 de Vigo.