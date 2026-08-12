El operativo contra el narcotráfico de Muxía (A Coruña) se inició tras el hallazgo de un narcosubmarino en 2025

Agentes de la UCO intervienen 1,6 toneladas de cocaína en una playa de Muxía (A Coruña).- GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo contra el narcotráfico desplegado esta semana en Muxía, que se saldó, por el momento, con 26 detenidos y más de 1.600 kilos de cocaína intervenidos, se inició en enero de 2025 tras el hallazgo de un narcosubmarino frente a la costa de la localidad coruñesa.

Con esta operación, coordinada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad dan por desarticulada una organización criminal dedicada a la recogida e introducción de grandes cantidades de cocaína en España a través del uso de embarcaciones de alta velocidad.

Así, tras el hallazgo el pasado año del semisumergible, presumiblemente utilizado para introducir cocaína, en concreto, a través de la playa de Os Muíños, en Muxía, los agentes pudieron acreditar la existencia de una organización criminal asentada en la Costa da Morte, especializada en la introducción de grandes alijos de estupefacientes.

Los integrantes desarrollaban su actividad delictiva en lugares aislados de la costa gallega, para lo que requerían de un especial conocimiento de la zona, debido a la particular orografía.

26 DETENIDOS Y 1.600 KILOS DE COCAÍNA INTERVENIDOS

En el desarrollo de esta investigación, los cuerpos y fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de que en la madrugada del 10 de agosto la organización tenía previsto realizar otra descarga utilizando una narcolancha, pro lo que se estableció un amplio dispositivo que dio como resultado la detención de 26 personas, entre ellas un miembro de la Guardia Civil y la incautación de más de 1.600 kilos de cocaína en el momento en que estaban siendo descargados en la playa de Arnela. También se intervino un revolver.

Junto al Servicio de Vigilancia Aduanera, la operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado con sede en Galicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por agentes de la Policía Nacional.

La investigación, que permanece abierta, está siendo dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza nº 1 de la Audiencia Nacional y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados.

"OPERACIÓN DE GRAN CALADO"

A preguntas de los medios este miércoles, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado esta operación de "gran calado" y ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Tras apuntar que el operativo sigue abierto y que "no se descartan nuevas detenciones", y cuestionado sobre si están aumentando el número de operaciones relacionadas con el narcotráfico, Blanco ha subrayado que "se está incrementando la eficacia y efectividad del trabajo policial".

"Se está trabajando conjuntamente con otros organismos de América y del resto de Europa. Lo que vemos es la fase casi final, porque no está cerrada, de una operación en la que se lleva mucho tiempo trabajando", ha manifestado.