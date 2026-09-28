Planas urge a Bruselas a cerrar el acuerdo con Mauritania para evitar la salida de la flota española

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ofrece una ruede de prensa tras la reunión de la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca celebrada en Córdoba. A 25 de septiembre de 2026 en Córdoba (Andalucía, Espa - Madero Cubero - Europa Press

BRUSELAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado este lunes a la Comisión Europea que intensifique las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo pesquero con Mauritania antes de que expire el protocolo actual el próximo 15 de noviembre y evitar así que la flota europea, en particular la española, tenga que abandonar el caladero.

"El protocolo concluye el próximo 15 de noviembre y queremos que la Comisión intensifique sus contactos porque no quisiéramos que la flota europea, en particular española, se viera obligada a salir de aquel caladero", ha señalado a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en Bruselas.

El ministro ha avanzado que abordará directamente la cuestión con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, al que trasladará de nuevo la necesidad de avanzar en las conversaciones con Mauritania para garantizar la renovación de un acuerdo que considera "clave" tanto por el interés europeo en los recursos pesqueros como por el interés mauritano en mantener una relación estable con el bloque.

Planas ha incidido además en que la renovación del marco, que permite a los buques europeos acceder a estas aguas a cambio de una contribución financiera de la UE y establece las condiciones y posibilidades de pesca para las distintas categorías de la flota, "no es un tema exclusivamente español", ya que otros Estados miembro, entre ellos países bálticos, también cuentan con flotas que faenan en distintos segmentos de este caladero.

"Claramente hay una mayoría de países a favor de concluir este acuerdo. Estos acuerdos son muy importantes para nosotros, pero también para los países beneficiarios de los mismos, porque no solo estamos hablando de pesca sostenible, sino también de ayuda financiera y de elementos que son, yo creo, muy importantes para todo el mundo", ha insistido.

En este contexto, España quiere que la política pesquera europea preste mayor atención a la continuidad de la presencia de los buques comunitarios en aguas de terceros países, con el argumento de que su retirada puede abrir espacio a flotas sometidas a menores exigencias medioambientales.

"Nosotros aplicamos los estándares más altos del mundo en materia de sostenibilidad y además practicamos la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", ha defendido Planas, antes de advertir de que cuando desaparece la flota europea de determinados caladeros pueden ocupar su lugar otras flotas que "no practican los mismos estándares" y "esquilman los recursos".