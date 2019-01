El Casal Solleric acull l'exposició de l'II Concurs Fotogràfic Palma 365 fins al pròxim 20 de febrer

Publicado 17/1/2019 17:47:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, ha inaugurat aquest dijous l'exposició de l'II Concurs Fotogràfic Palma 365 en el Casal Solleric, la qual romandrà oberta fins al pròxim dia 20 de febrer.

Segons ha informat Cort en un comunicat, en l'acte també han participat la coordinadora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Francisca Niell; el gerent de la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar; la manager international màrqueting tourism de El Corte Inglés, Rosa Romagosa, així com els guanyadors i ambaixadors del concurs.

Tal com ha assenyalat Adrover, aquesta iniciativa de la Fundació Turisme que es va presentar el passat 15 d'octubre "ha cercat sempre la implicació popular, tant de turistes com de ciutadans, per motivar-los a viure Palma i compartir les seves sensacions a la ciutat".

Així mateix, la regidora ha afegit que "el concurs ha estat un veritable èxit de convocatòria; en total, han concorregut 470 participants, amb un total de 2.238 fotos, totes úniques i originals".