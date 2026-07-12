Altas temperaturas en Baleares: hasta 39º en Mallorca y máximo riesgo de incendio forestal

PALMA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en Mallorca por altas temperaturas y el amarillo en Menorca, en una jornada en la que el nivel de riesgo de incendio forestal en Baleares se encuentra en alerta 4 (el más elevado).

El sur y el interior de Mallorca estarán en aviso naranja entre las 12.00 y las 20.00 horas, horas en las que se prevé que las temperaturas máximas alcancen los 39 grados centígrados (ºC).

Igualmente, en el resto de esta isla y en Menorca se espera que los termómetros suban hasta los 37-38ºC, por lo que se mantiene el aviso naranja de la Aemet.

En consecuencia, el servicio de Emergencias de Baleares ha activado la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) en Mallorca y la amarilla (IG-0) en Menorca.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.

RIESGO DE INCENDIO

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que el riesgo de incendio forestal es de nivel 4 en Mallorca y buena parte de Menorca, mientas que las Pitiusas se mantienen en alerta de nivel 2.

Cabe recordar que la alerta 4 supone un riesgo meteorológico de incendio forestal muy alto o extremo. Así, está prohibido encender fuego en cualquier tipo de terreno forestal y se suspenden todas las autorizaciones concedidas de crema de rastrojos.