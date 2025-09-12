Detenido un hombre sorprendido con más de un kilo de cocaína en un ferry entre Barcelona y Alcúdia

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a un hombre, español de 33 años, que presuntamente transportaba más de un kilo de cocaína en un ferry entre Barcelona y Alcúdia.

La detención se ha llevado a cabo en el marco de la operación Tebal, en la que agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil de Baleares y funcionarios de la Agencia Tributaria realizaron controles aleatorios en el desembarque de un buque de línea regular en el Puerto de Alcúdia, según la información del Instituto Armado.

Así, se realizaron inspecciones en los vehículos que descendían del ferry y, en concreto, en un coche en el que el perro del de la Guardia Civil mostró un marcado interés.

En su interior se encontró oculto bajo el asiento una tableta de 1,12 kilos de cocaína. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.