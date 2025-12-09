Detenido por robar en el interior de 12 trasteros de la zona de Pere Garau

Agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido un hombre, de origen español, como presunto autor de 12 delitos de robo con fuerza en diferentes trasteros de la zona de Pere Garau.

Según han informado en un comunicado, el Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional detectó que, durante las últimas semanas de octubre, se habían incrementado los robos con fuerza en el interior en trasteros de este barrio palmesano ya que todos ellos se habían producido en dos días, por lo que se inició una investigación.

Así, averiguaron que el varón accedía al aparcamiento de una finca, que tenía acceso desde diferentes calles, y había fracturado las cerraduras de trasteros para poder entrar en éstos.

El presunto autor había robado de los trasteros de la comunidad, unas gafas de sol, tres bolsos de marca, valorados en 1.000 euros, y una caja de cuchillos. Tras analizar los pormenores de las denuncias, y realizar diversas pesquisas, los policías identificaron al asaltante.

Al detenido le constaban antecedentes por hechos similares anteriormente, acreditando su participación en 12 robos en trasteros. Igualmente, los agentes lo relacionaron con otros dos robos en trasteros, de una misma finca, próximos a la zona. En éstos, el varón presuntamente había sustraído dos bicicletas y accesorios de ciclismo valorado en más de 3.500 euros.

El pasado viernes, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de 12 delitos de robos con fuerza, siguiendo con las gestiones para esclarecer los otros dos robos que suman los 14 que se están investigando. Hasta el momento, la investigación sigue abierta por parte del Grupo de Investigación de la Comisaria de Distrito Centro para conocer si hubo más víctimas.