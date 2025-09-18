Detienen a un hombre por tres robos con fuerza en cafeterías y restaurantes de Inca

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Inca ha detenido a un hombre, de 37 años y nacionalidad española, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza cometidos el pasado mes de agosto en diferentes establecimientos de hostelería de este municipio.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los robos se producían por la noche, mediante el forzado de puertas o ventanas con palancas o destornilladores, por lo que causaba grandes desperfectos. Una vez en el interior, se llevaba el dinero de la caja registradora, de manera que la cantidad sustraída hasta el momento asciende a 1.500 euros.

Tras la interposición de las denuncias por parte de los perjudicados, guardias civiles de Investigación iniciaron las pesquisas para la recopilación de pruebas e indagaciones, logrando identificar al autor, un vecino de la localidad con numerosos antecedentes. Tras su localización y detención esta misma mañana, ha sido trasladado y puesto a disposición judicial.