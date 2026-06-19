Galmés dice que "analizará" los gastos de Bestard y mantiene el pacto con Vox

Archivo - Pedro Bestard y Llorenç Galmés. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmado este viernes que "analizará" los gastos del vicepresidente Pedro Bestard que se desprenden del informe de la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes en relación al supuesto uso indebido de coches oficiales, aunque ha recordado que otro firme constata que no hubo mal uso y mantiene el pacto con Vox.

Cabe recordar que el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, constata, entre otras consideraciones, que Bestard empleó los coches oficiales de la institución para realizar al menos 20 desplazamientos a lugares en los que no consta que tuviera agendado ningún acto institucional.

A preguntas de los medios en la presentación de la Gala del Comercio de Mallorca, Galmés ha señalado que se analizarán los gastos, aunque ha recordado que otro informe, el elaborado por el secretario general y la interventora general, dictaminó que no se había hecho ningún mal uso de bienes ni vehículos de la institución.

"Seguimos trabajando desde la institución, con un pacto de gobierno y dando solución a los problemas de la gente", ha indicado.

El presidente insular ha recordado que nada más conocer el supuesto uso indebido de los coches oficiales encargó los informes técnicos y que el vicepresidente dio explicaciones en una comisión.