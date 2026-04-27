Ordenan salir de Mallorca a dos detenidos por siete robos en zonas turísticas de Calvià y Andratx

Dos guardias civiles patrullan por las playas de Calvià. - GUARDIA CIVIL

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre y una mujer por, presuntamente, haber cometido hasta siete robos a varias personas en zonas turísticas de Calvià y Andratx, a los que se les ha ordenado salir de Mallorca en menos de 24 horas.

Los detenidos integraban un grupo especializado en la comisión de hurtos a turistas, generalmente personas de edad avanzada, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Para ello, utilizaban principalmente la técnica conocida como el 'abrazo amoroso', que consiste en aproximarse a las víctimas de forma amable y amistosa. Con cualquier pretexto, iniciaban un contacto físico cercano hasta que, en un descuido, lograban sustraer cadenas o colgantes del cuello de las víctimas.

Entre los hechos delictivos detectados, cabe destacar uno sucedido en Palmanova, donde abordaron a una turista alemana en el paseo de la playa con la excusa de preguntar por la ubicación de un spa. Durante la interacción, consiguieron sustraerle un colgante de oro valorado en aproximadamente 3.000 euros.

Otro de ellos ocurrió en Sant Elm, cuando el varón distrajo a una turista británica para ofrecerse a tomarle una fotografía. Mientras tanto, su cómplice sustrajo la cartera del interior de la mochila de la víctima.

Tras las pesquisas pertinentes, los agentes han logrado identificar a los presuntos autores, que fueron reconocidos fotográficamente por las víctimas.

Con la detención de estos individuos, delincuentes habituales y con una alta actividad delictiva, se han esclarecido un total de siete ilícitos cometidos en los municipios de Calvià y Andratx.

Asimismo, los agentes comprobaron que la mujer tenía activa una orden de búsqueda y captura emitidas por juzgados de Barcelona por delitos similares cometidos en dicha ciudad. Tras pasar a disposición judicial, se ha impuesto a ambos detenidos una orden de alejamiento y la prohibición de residir en la isla de Mallorca mientras dure el procedimiento legal.