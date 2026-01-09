La propuesta de financiación autonómica asigna 412 millones más al año a Baleares

Archivo - Varios turistas se hacen un selfie en una calle de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supondría para Baleares incrementar en 412 millones al año los recursos que recibe con el sistema de financiación vigente en la actualidad.

En rueda de prensa, el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ha explicado que con este nuevo sistema el archipiélago se sitúa por encima de la media en financiación por habitante ajustado, frente al modelo actual en el que se encuentra por debajo de la media.

El representante del Ejecutivo central en Baleares ha subrayado también que la comunidad se beneficia del criterio de población ajustada mediante la variable de insularidad y también de la nueva variable de costes fijos, que tienen en cuenta el sobrecoste de los servicios públicos por la menor población o las características del territorio.

Asimismo, según el delegado, el nuevo modelo también tiene en cuenta la singularidad de Baleares al ser beneficiaria del nuevo mecanismo IVA Pymes, que tiene en cuenta la realidad del tejido productivo del territorio y se reconoce el esfuerzo de la comunidad por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Además, el archipiélago también recibe recursos del nuevo fondo climático.

Preguntado por la voluntad del Gobierno central de fijar límites para evitar el dumping fiscal de las comunidades que bajan o directamente suprimen impuestos, como el caso de Baleares, Rodríguez ha señalado que aunque la ministra no ha concretado esta cuestión "no tendría encaje" haber venido reclamando, por parte del Ejecutivo autonómico solicitar las mejoras constantes de un sistema de financiación cuando en la propia comunidad se reducen los ingresos por la vía impositiva.

El delegado del Gobierno ha lanzado un mensaje a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para que aprovecha la nueva fuente de recursos para mejorar los servicios públicos. No hacerlo, ha asegurado, sería "perverso".

"412 millones de euros más en el año 2027 dan para muchas viviendas públicas nuevas, dan para mejorar las listas sanitarias de manera muy evidente. Eso es lo que quiere el Gobierno de España que hagan las comunidades", ha indicado, aunque ha recordado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no fiscaliza ni presenta unas asignaciones finalistas. "Confía en los diferentes niveles de administración para que lo vuelquen en las necesidades de los ciudadanos", ha añadido.

De este modo, ha pedido a Prohens que huya "del no a todo de Feijoó" y aproveche los nuevos recursos para mejorar los servicios públicos de los ciudadanos de Baleares