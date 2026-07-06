Arranca en Teherán con una afluencia masiva la procesión funeraria en honor a Alí Jamenei

Miles de participantes en los funerales del antiguo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático (archivo) - -/Iranian Supreme Leader /dpa

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La procesión funeraria en honor del antiguo líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa contra el país asiático, ha arrancado este lunes en la capital, Teherán, en medio de una afluencia masiva de personas, entre ellas numerosos altos cargos del Gobierno iraní.

El ataúd con los restos de Jamenei ha sido colocado junto a los de varios de sus familiares muertos en el mismo bombardeos en un vehículo que ha circulado por las calles de Teherán acompañado de millones de personas vestidas de negro como muestra de luto, según los medios iraníes.

Los organizadores han indicado que calculan que la procesión durará entre diez y doce horas, en las que se espera que los restos de Jamenei recorran varias calles de la ciudad, pasando por la plaza Azadi, donde el vehículo ha quedado ya parado a causa de la gran afluencia de gente, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las imágenes publicadas por medios iraníes muestran que entre los participantes en la procesión funeraria figuran varios ministros iraníes, así como el expresidente Mahmud Ahmadineyad, el destacado ayatolá Ahmad Janati --secretario del Consejo de Guardianes desde 1992-- y el jefe de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha destacado durante la jornada que "el liderazgo del mártir enseñó a todos que el mayor tesoro de Irán es su pueblo y su unidad". "Con empatía, armonía y un servicio sincero al pueblo, continuaremos el camino del honor, el progreso y el orgullo de Irán", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

La procesión es parte de las ceremonias funerarias, que arrancaron oficialmente el viernes y que se trasladarán mañana a la ciudad de Qom, una de las más sagradas para la comunidad chií. Además, el 8 de julio habrá ceremonias en Bagdad, Nayaf y Karbala, en Irak, mientras que el entierro tendrá lugar el 9 de julio en el mausoleo de Imam Reza, en la ciudad iraní de Mashhad (noreste).

Durante la jornada, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado sus amenazas contra la cúpula iraní y ha recalcado que Jamenei "fue asesinado por Israel porque activó y encabezó un plan para destruir a Israel". "El asesino fue asesinado", ha dicho, antes de agregar que "cualquier líder iraní que intente impulsar plan para destruir Israel será también eliminado".

Katz ha señalado además que, si bien la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel "eliminó la amenaza inmediata de la destrucción de Israel y dañó de forma significativa las capacidades estratégicas de Irán", el país está "preparado" para "defenderse de nuevo por sí mismo, en cualquier momento y ante cualquier amenaza", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El ministro israelí ya aseguró hace unos días que el sucesor de Jamenei, su hijo Mojtaba, está "marcado para la muerte", en referencia a un posible asesinato a manos de Israel, lo que provocó una protesta desde Teherán, que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actúe para contener a su aliado.

Las ceremonias tienen lugar en medio de las conversaciones abiertas por Estados Unidos e Irán a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril, que hasta la fecha han derivado en la firma de un memorando de entendimiento que da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la citada ofensiva israelí-estadounidense.