Aumentan a cerca de 2.400 los muertos y 7.600 los heridos por ataques de Israel en Líbano pese a la tregua

Edificio devastado por un ataque aéreo israelí masivo en Beirut - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.400 personas han muerto y más de 7.600 han resultado heridas a causa de la última ofensiva de Israel contra Líbano, desatada el pasado 2 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chií Hezbolá contra territorio israelí, un balance de víctimas que ha aumentado pese al alto el fuego alcanzado el pasado jueves entre los gobiernos de ambos países.

La Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés, ha cifrado en 2.387 los muertos y 7.602 los heridos como consecuencia de estos bombardeos en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Además, ha elevado a 117.421 las personas --y 30.431 las familias-- acogidas en los 631 refugios dispuestos por las autoridades tras verse obligadas a desplazarse abandonando así sus hogares por los ataques de Israel.

De acuerdo al organismo, se han registrado en Líbano 8.619 actos "hostiles" por parte del Ejército israelí desde principios de marzo, días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva sorpresa contra Irán.

Líbano e Israel alcanzaron el pasado jueves una tregua temporal de diez días, durante un encuentro en Washington auspiciado por la Administración Trump que, sin embargo, no ha puesto fin a los ataques del Ejército israelí.

Esta misma tarde, el Ministerio de Sanidad libanés ha denunciado en un comunicado difundido por la NNA que un bombardeo de Israel contra la localidad de Qaqaiyat al Jisr, en la sureña gobernación de Nabatiyé, ha dejado al menos seis personas heridas.