La coalición internacional contra Estado Islámico se reúne por primera vez con la presencia de Siria

Vehículos militares estadounidenses escoltan autobuses que transportan detenidos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional contra Estado Islámico ha celebrado este lunes la presencia, por primera vez, del Gobierno de transición sirio en una reunión ministerial del grupo liderado por Estados Unidos y Arabia Saudí, después de su adhesión a finales de 2025 tras el derrocamiento, el año anterior, del régimen de Bashar al Assad.

"Los participantes dieron la bienvenida al Gobierno sirio como el 90º miembro de la Coalición. Los miembros de la Coalición subrayaron su disposición a colaborar estrechamente con el Gobierno sirio y animaron a los miembros a brindar apoyo directo a los esfuerzos sirios e iraquíes", reza un comunicado conjunto de Washington y Riad, donde ha tenido lugar el encuentro con la participación del viceministro de Exteriores saudí, Walid Eljeriji, y el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack.

El traslado de detenidos del grupo yihadista y la repatriación a terceros países desde los campamentos de Al Hol y Al Roj, en el noreste de Siria, a sus lugares de origen, así como la "continua coordinación" con Damasco y Bagdad para la consecución de la campaña contra Estado Islámico en los dos países han centrado la reunión, que ha contado asimismo con funcionarios de defensa de los respectivos miembros de la Coalición.

Así, los asistentes han recibido información sobre la campaña contra la organización terrorista así como sobre el traslado de combatientes presos desde territorio sirio a suelo de Irak, que ha sido elogiado por sus "esfuerzos para detenerlos de forma segura".

Por otra parte, la Coalición ha manifestado su "satisfacción" por el acuerdo de alto el fuego "permanente" alcanzado entre el Ejecutivo liderado por Ahmed al Sharaa y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), incluidas "las disposiciones para la integración civil y militar" de las autoridades del noreste del país, reconociendo los "sacrificios realizados" por las fuerzas kurdo-árabes en la lucha contra Estado Islámico.

Unos 2.250 integrantes de la organización yihadista procedentes de Siria se encuentran alojados en cárceles iraquíes tras su traslado organizado por Estados Unidos, tal y como ha indicado este fin de semana el Gobierno de Irak.