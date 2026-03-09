La crisis en Oriente Próximo provoca cerca de 735.000 nuevos desplazados en la región

Personas desplazadas desde el sur de Líbano descansan en una escuela de Beirut. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifra en 734.700 el número de personas desplazadas por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás contra terceros países del Golfo y la guerra entre Afganistán y Pakistán.

En un informe publicado este lunes, el organismo alerta de que el aumento en las hostilidades ha provocado un deterioro en la situación humanitaria en Oriente Próximo, una región que ya albergaba 24,6 millones de personas desplazadas antes de las crisis recientes.

Alrededor de 517.000 de estos nuevos desplazados se concentran en Líbano, donde Israel ha lanzado una intensa ofensiva en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante la primera oleada de ataques estadounidenses e israelíes.

Asimismo, unos 7.000 ciudadanos libaneses han huido hacia Siria y unos 70.700 sirios que residían en el territorio vecino han cruzado la frontera para regresar a su país ante la escalada de las hostilidades en Líbano.

ACNUR detalla también que en los dos primeros días de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, unas 100.000 personas abandonaron Teherán, según fuentes oficiales del país, aunque el número actual de desplazados podría ser superior, alerta. Además, otros 6.500 iraníes han huido del país a través de la frontera con Turquía.

En relación a la situación en Afganistán y Pakistán, los enfrentamientos entre talibanes y el Gobierno de Islamabad han provocado unos 115.000 desplazados en el primer país y otros 2.900 en el segundo.

Además, 27.400 afganos que se encontraban en el extranjero han regresado a su país desde el comienzo de la crisis, 24.000 desde Irán y 3.400 desde Pakistán.

Desde ACNUR alertan de que muchos de estos países deben hacer frente a las necesidades de la población desplazada con financiación limitada, lo que dificulta su capacidad de responder ante estas situaciones, y advierten del riesgo de nuevos movimientos internos y de salida hacia países vecinos.