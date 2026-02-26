Cuba dice que EEUU se muestra dispuesto a "cooperar" tras la muerte de cuatro personas en sus aguas territoriales

Archivo - La Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba - Europa Press/Contacto/Hua Jin¡aiernandesi

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Cuba ha informado de que la Administración Trump se ha mostrado dispuesta a "cooperar" tras un incidente registrado esta semana en el que cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense han muerto por un tiroteo con las fuerzas de seguridad en aguas territoriales cubanas.

"Las autoridades del Gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos", ha expresado este jueves el viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, según ha informado la cartera.

La Habana solicitará así a Washington información sobre los diez integrantes de la embarcación "implicados" en el incidente, así como del medio de transporte en el que viajaban, en el que las autoridades encontraron un gran arsenal armamentístico compuesto por fusiles de asalto, cócteles molotov, equipos de asalto, chalecos antibalas, así como bayonetas, ropa de camuflaje o municiones de diverso calibre.

Las autoridades cubanas también han detallado que en la embarcación incautada había "un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista", si bien por el momento se trata de información preliminar.

"Este no es un acto aislado. Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años. En su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos", ha argüido el viceministro.

De Cossío también ha asegurado que la isla caribeña ha transmitido a Estados Unidos información sobre presuntos individuos "que en los últimos años se han dedicado a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas contra Cuba".

"Esta información incluye la lista nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de vinculación con actos de terrorismo", ha expresado, denunciado que dos de los integrantes de la lancha estaban incluidos en dicha lista.

El Gobierno cubano, que ha señalado además que una información inicial vinculaba "por error" a Rolando Azcorra Consuegra como implicado en los hechos, había informado previamente de que los diez integrantes de la embarcación tenían intención de realizar una "infiltración" en la isla "con fines terroristas".

La lancha, con matrícula del estado de Florida, "se aproximó" a las aguas territoriales cubanas "a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo". Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes, que abrieron fuego.