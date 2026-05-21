EEUU critica las "despreciables acciones" de Ben Gvir al reprender y humillar a activistas de la flotilla

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, durante un acto en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha criticado las "despreciables acciones" del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo reprendiendo y humillando a los activistas de la última flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, y ha resaltado que el ultraderechista "traicionó la dignidad de su nación".

Huckabee, firme aliado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha hecho eco de "la indignación y condena universal" a los actos de Ben Gvir, también por parte de altos cargos israelíes, antes de subrayar en un mensaje en redes sociales que "la flotilla fue un truco publicitario estúpido, pero Ben Gvir traicionó la dignidad de su nación"

Las acciones de Ben Gvir, publicadas por él mismo a través de redes sociales, han desatado una oleada de críticas internacionales y han sido ya desaprobadas por el propio Netanyahu y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en el marco de las condenas previas a la interceptación militar de la citada flotilla.

El ministro publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

El vídeo muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha.