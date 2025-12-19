EEUU pone fin al programa migratorio que sorteaba visados tras el tiroteo en la Universidad de Brown

Imagen de archivo de un agente de Policía de EEUU. - Europa Press/Contacto/Charles-McClintock Wilson

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han puesto fin este viernes al programa migratorio conocido como 'Lotería Tarjeta Verde' y que sorteaba visados entre extranjeros para otorgarles la residencia permanente y fomentar la "diversidad" en el país norteamericano, una medida que ha sido suspendida tras el tiroteo registrado esta semana en la Universidad de Brown, que se saldó con dos muertos y nueve heridos.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha indicado que "por orden del presidente (Donald) Trump, se ha ordenado la suspensión inmediata del programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado".

Asimismo, ha recordado que el autor del tiroteo, identificado como Claudio Manuel Neves Valente y que fue hallado muerto tras el ataque, había obtenido la residencia gracias al citado programa en el año 2017. "Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país", ha aseverado Noem en un comunicado.

"En 2017, el presidente Trump luchó por poner fin a este programa después del devastador ataque que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y que fue perpetrado por un terrorista de Estado Islámico, que asesinó a ocho personas y también residía en el país gracias al programa".

Este mismo viernes, las fuerzas de seguridad han confirmado que el atacante, de 48 años, se habría quitado la vida cinco días después del tiroteo en la universidad, de la que había sido alumno en el pasado.