El embajador de EEUU en Israel tacha de "terrorismo" el acoso de colonos a familias palestinas en Cisjordania

Archivo - Mike Huckabee, embajador de EEUU en Israel. - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embajador estadounidense en Jerusalén, Mike Huckabee, ha denunciado a los "terroristas israelíes" que desde hace unos días vienen acosando a una familia palestina en la localidad de Qusra, en el norte de Cisjordania, zona crítica de la violencia de los colonos y rodeada de asentamientos y puestos de avanzada ilegales.

"Las acciones de aquellos que están llevando a cabo estos actos horrendos de terror con el fin de intimidar y acosar a esta familia son repugnantes", ha manifestado Huckabee, quien ha remarcado que la Embajada ha instado a la Policía y al Ejército a actuar contra estos "terroristas israelíes".

"No hay excusa para un comportamiento tan brutal", ha expresado el embajador en una serie de mensajes en sus redes sociales, en los que ha dejado entrever que las personas hostigadas por esta turba violenta son también ciudadanos estadounidenses.

Vecinos palestinos han relatado que los militares han ordenado desalojar una quincena de viviendas y han instado a sus inquilinos a permanecer fuera al menos durante los próximos tres días durante los cuales está prevista una operación para desmantelar estos asentamientos ilegales, incluidos los que desde el domingo vienen acosando a dos familias a las afueras de Qusra, informa 'Times of Israel'.

El embajador ha publicado en sus redes un vídeo en el que se muestra parte de este operativo, aunque no eran más que imágenes de vehículos, incluida una excavadora. El Ejército de Israel ha informado de que han desalojado dos de estos asentamientos durante la pasada noche en esta localidad cercana a Nablús.

La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania se ha intensificado en los últimos años a la par que el Ejército bombardeaba la Franja de Gaza. La comunidad internacional ha denunciado que los asentamientos son ilegales, incluso según la legislación israelí, cuyas autoridades se muestran indiferentes hacia las acciones que vienen cometiendo estos extremistas.