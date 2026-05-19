La flotilla rumbo a Gaza confirma que "todas" sus embarcaciones han sido interceptadas

Una de las embarcaciones de la flotilla rumbo a Gaza - Europa Press/Contacto/Abdelrahman Alkahlout

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de la flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza ha confirmado en las últimas horas de este martes que "todas" las embarcaciones han sido interceptadas, un día después de que Israel haya abordado la mayor parte de los 54 barcos con destino al enclave palestino y detenido a más de 400 activistas.

"Se han interceptado todas las embarcaciones. Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", ha señalado la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión junto a la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia.

El anuncio llega horas después de que la Marina israelí haya interceptado en aguas internacionales dos de las diez embarcaciones que habían continuado su trayecto al enclave palestino con unas 70 personas a bordo. El resto de la flotilla fue interceptado en la mañana del lunes en aguas internacionales próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

La Global Sumud Flotilla ha anunciado que "al menos 87 participantes se han declarado en huelga de hambre" en protesta por el "secuestro ilegal" de más de 400 activistas detenidos por las autoridades israelíes tras el primer abordaje de la flotilla y en solidaridad por los más de 9.500 presos palestinos encarcelados en Israel.

La organización, que no ha precisado qué participantes han tomado esta decisión ni sus nacionalidades, ha exigido horas antes "la liberación inmediata de todos los secuestrados y el paso seguro para todos los barcos y la carga humanitaria que transportan a Gaza, para romper el criminal bloqueo israelí".

Por su parte, la Flotilla de la Libertad ha señalado que los detenidos, tras ser subidos a un buque "prisión" se dirigen hacia el puerto israelí de Ashdod. Según esta, los barcos interceptados este lunes han denunciado que "han sido dañados deliberadamente por el ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del Derecho Internacional por parte del Gobierno israelí".