Irán advierte que atacará "de inmediato" y "con fuerza" sus objetivos enemigos "si se produce cualquier agresión"

Bandera de Irán en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Roman Koziel

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han advertido este martes que atacarán "de inmediato" y "con fuerza" sus objetivos enemigos, en alusión a Estados Unidos e Israel, en caso de que se produzca "cualquier agresión" en contra de Teherán, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado una extensión del alto el fuego temporal alcanzado con la República Islámica a principios de abril "hasta" que las autoridades del país asiático presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.

"Nuestras poderosas y competentes fuerzas están preparadas y con sus manos en el gatillo desde hace mucho tiempo", ha asegurado el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya --mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, en un comunicado difundido en redes por su portavoz, Ebrahim Zolfaqari.

En su mensaje, el mando militar ha agregado que Teherán "atacará de inmediato y con fuerza los objetivos previamente determindos, si se produce cualquier agresión o acción en su contra".

Asimismo, remarcando que el Ejército iraní está "en estado de máxima preparación" y listo para atacar "de inmediato" los "objetivos designados" para "dar" a Estados Unidos y "al régimen sionista asesino de niños" --en alusión a Israel-- "una lección más severa que la anterior", el Cuartel General ha avanzado que responderá "militarmente" al "continuo bloqueo" de los puertos por parte de Estados Unidos.

"Esta vez no habrá petróleo", ha añadido el portavoz de la fuerza de seguridad iraní a posteriori, advirtiendo, seguidamente, que Irán "romperá el asedio por la fuerza".

Sus palabras llegan poco después de que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) haya afirmado que un total de 28 buques han dado media vuelta o regresado a puertos iraníes desde que impusiera hace una semana el cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha defendido en sus redes sociales que este bloqueo --anunciado el pasado viernes por el inquilino de la Casa Blanca-- "constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego" que Washington y Teherán acordaron a comienzos del presente mes de abril.