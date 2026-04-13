Irán afea el "bloqueo" y "cambios en las reglas del juego" por parte de EEUU pese a haber dialogado "de buena fe"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha lamentado este domingo que, pese a que Teherán ha concurrido con "buena fe" a sus negociaciones con Estados Unidos en Pakistán en aras de "poner fin a la guerra", su país se haya encontrado en ellas con "cambios en las reglas del juego" y "un bloqueo", como el anunciado solo unas horas antes por Washington contra todos los buques que "entren o salgan de puertos iraníes".

"En unas intensas conversaciones al más alto nivel en 47 años, Irán ha dialogado de buena fe con Estados Unidos para poner fin a la guerra", ha asegurado el responsable de la cartera de Exteriores en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual, ha afeado, cuando estaban "a un paso" de alcanzar el "Memorando de Entendimiento de Islamabad" se han encontrado con "cambios en las reglas del juego y un bloqueo".

A renglón seguido, el jefe de la diplomacia iraní ha considerado que "no se ha aprendido nada" a la par que ha remarcado que "la buena voluntad engendra buena voluntad", mientras que "la enemistad engendra enemistad".

Estas declaraciones llegan después de que Washington y Teherán hayan terminado sus conversaciones de paz en Islamabad, tras una jornada única de negociaciones directas, que deja en el limbo las perspectivas para acabar con el conflicto abierto el pasado 28 de febrero, ahora bajo un alto el fuego de futuro incierto a sus cuatro días de edad.

El jefe de la delegación norteamericana y vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha aludido, finalizado el encuentro en el Hotel Serena de la capital paquistaní, a un solo punto de fricción entre los muchos que separan a los dos países: la falta de garantías iraníes a la hora de verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

Por su parte, Teherán ha criticado la falta de cintura diplomática de una delegación estadounidense que, a su parecer, aspiraba a solventar cuarenta años de diferencias y 40 días de combates de una tacada.

A ello se suma el anuncio lanzado este mismo domingo por Washington de que a las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos (16.00 horas en la España peninsular y 17.30 en Irán) comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes. Este bloqueo, ha precisado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), se aplicará "imparcialmente" contra los buques "de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán".