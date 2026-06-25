Irán se hace eco de declaraciones de Rutte sobre ataques lanzados desde Italia y Rumanía: "Es un acto de agresión"

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, se ha hecho eco este jueves de las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el uso por parte de Estados Unidos de bases en Europa, en concreto en Italia y Rumanía, para lanzar el ataque contra Teherán, posteriormente matizadas por la OTAN, para recalcar que se trata de un "acto de agresión".

"Que Italia y Rumanía acojan ataques estadounidenses contra Irán es un acto de agresión", ha indicado en unas declaraciones recogidas por la cadena de televisión iraní, IRIB, y tras incidir en que esto "genera responsabilidad internacional por parte de estos países".

"La cesión de territorio por parte de un Estado para que un tercer Estado lo utilice para cometer agresiones contra otro Estado se considera un acto de agresión", ha avisado el 'número dos' de Exteriores de Irán.

De esta forma, la República Islámica se hace eco de la polémica generada por Rutte, que en una entrevista en la cadena Fox News señaló que Italia había permitido operar cientos de vuelos en sus bases al Ejército norteamericano. En un intento de reivindicar a Europa como una "plataforma" para el poder militar estadounidense, llegó a señalar que "país tras país, aliado tras aliado", han puesto sus bases "a disposición para la operación Furia Épica" para luego destacar el papel de Italia y Rumanía.

Las autoridades de Italia, en todo caso, se desmarcaron de estas declaraciones y en un comunicado el Ministerio de Defensa italiano recalcó que no autorizó a Estados Unidos el uso de las bases norteamericanas para lanzar ataques contra Irán, incidiendo en que Roma "no concedió la autorización" a operaciones que excedían aquellas de "carácter técnico y logístico".

Criticó que el líder de la OTAN "haga una reconstrucción de los hechos que transmite un mensaje totalmente erróneo al confundir la naturaleza de los vuelos autorizados". "Habría bastado con una verificación directa de la información para obtener una representación fiel de lo ocurrido, y de lo que ocurre cada día", agregó sobre las palabras del ex primer ministro neerlandés.

Posteriormente, la OTAN ha aclarado que Rutte se refería en sus declaraciones al "apoyo logístico o técnico" prestado por Italia en el marco de sus acuerdos bilaterales para el uso de bases militares y sobrevuelos.

"El secretario general destacó cómo los aliados, incluida Italia, llevaron a cabo sus acuerdos bilaterales existentes en el contexto del uso de las bases y los sobrevuelos. El tipo de apoyo al que se refirió se relaciona con la logística o el apoyo técnico", ha detallado en declaraciones a los medios la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart.

CONTACTO ENTRE IRÁN E ITALIA

La polémica ha sido precisamente abordada este jueves en un contacto telefónico entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y su homólogo italiano, Antonio Tajani, quien ha incidido en que el país "nunca ha participado en ninguna iniciativa militar y nunca ha autorizado el uso de bases para acciones de guerra contra Irán", según ha informado el propio ministro italiano en redes sociales.

Por su parte, Araqchi agradeció la aclaración de su colega e "hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno italiano desmienta de forma clara y oficial estas declaraciones".

En otro orden de cosas, Tajani ha insistido ante Irán en la "plena apertura" del estrecho de Ormuz el paso de todos los buques cargueros italianos que permanecen bloqueados en la zona. "La reapertura de la embajada italiana en Teherán es una fuerte señal de diálogo, también de cara a la reanudación de las relaciones económicas y culturales", ha expuesto.