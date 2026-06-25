Irán niega las afirmaciones de Trump sobre que sus fondos descongelados serán para comprar bienes de EEUU

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha negado este jueves las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que los fondos iraníes descongelados a raíz de la firma del memorando de entendimiento serán destinados a la compra de bienes agrícolas estadounidenses.

"Estados Unidos afirma falsamente que nuestros activos descongelados comprarán sus bienes agrícolas. Interesante", ha dicho Qalibaf. "La única cosecha que estamos recolectando es la que ustedes sembraron: décadas de desconfianza", ha manifestado.

"Es orgánica, abundante y de producción nacional. Pero, al parecer, Estados Unidos solo exporta soja transgénica, promesas incumplidas y discursos vacíos", ha ironizado el también jefe de la delegación negociadora iraní a través de un breve mensaje en redes sociales.

Trump ha afirmado en varias ocasiones durante los últimos días que los fondos liberados en el marco del preacuerdo serán destinados "para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos" generados en el país norteamericano. "Irán necesita urgentemente alimentos, y los comprará exclusivamente a Estados Unidos", dijo el miércoles.

Por su parte, Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, ha confirmado ya que las próximas conversaciones técnicas entre las partes tendrán lugar la semana que viene, después de la reciente ronda de contactos en Suiza, que derivó en la creación de grupos de trabajo sobre varios puntos de tensión.

El memorando de entendimiento firmado entre ambos países contempla un periodo de 60 días para unas negociaciones que aspiran a cerrar el conflicto, abierto el 28 de febrero por la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.