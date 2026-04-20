Israel anuncia el desmantelamiento de una "célula terrorista iraní" que buscaba "asesinar israelíes" en todo el mundo

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de Inteligencia de Israel han informado este lunes de que han logrado desarticular una "célula terrorista iraní" que buscaba supuestamente atentar contra altos cargos israelíes en todo el mundo, si bien los principales líderes de este grupo "habrían sido eliminados" en el marco de la ofensiva militar lanzada junto a Estados Unidos contra Irán a finales de febrero.

El Mossad, junto a las Fuerzas Armadas de Israel y el Shin Bet han indicado así en un comunicado conjunto que los altos cargos de esta red murieron durante estos ataques, después de que países como Azerbaiyán aseguraran haber frustrado una serie de ataques terroristas atribuidos a ciudadano siraníes en su territorio, algunos de ellos contra la Embajada de Israel, una sinagoga y líderes de la comunidad judía.

El servicio de seguridad estatal azerí afirmó entonces haber impedido "actos terroristas y operaciones de Inteligencia" en el territorio, los cuales ha achacado a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Entre los objetivos previstos también se encontraba el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, que atraviesa Georgia y Turquía y transporta alrededor de un tercio de las importaciones de petróleo de Israel, tal y como han explicado las autoridades de Azerbaiyán, que han informado de que al menos siete ciudadanos han sido detenidos durante la investigación.

Según el comunicado de la Inteligencia israelí, la célula había introducido de contrabando drones explosivos en Azerbaiyán y estaba recabando información sobre posibles objetivos bajo las instrucciones directas de sus contactos iraníes.

"Esas detenciones permitieron desmantelar la red terrorista y su cadena de mando", recoge el texto, que apunta a que Rahman Moqadam, jefe de la División de Operaciones Especiales (4000) de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, estaba al mando de la red y "murió al inicio de la Operación León Rugiente".

Moqadam había y entrenado a operativos dentro y fuera de Irán, y les pidió que recabaran información sobre líderes políticos israelíes, funcionarios de seguridad, instalaciones militares israelíes y occidentales, puertos y buques israelíes en todo el mundo, según ha indicado el diario 'The Times of Israel', que apunta a que el alto cargo seguía órdenes de otro alto cargo de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Jademi, también fallecido durante la ofensiva.

"Tras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica ha redoblado sus esfuerzos para establecer células terroristas en el extranjero y perpetrar atentados", recalca la Inteligencia israelí.