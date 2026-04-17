Líderes de Egipto, Líbano y Siria, invitados a la cumbre europea de Chipre para abordar la crisis en Irán

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fotografiada antes de una reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, celebrada en el castillo de Alden Biesen, en Bilzen (Bélgica), el 12 de febrero de 2 - BENOIT DOPPAGNE / Belga Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea esperan abordar con los dirigentes de Líbano, Egipto, Siria y Jordania la crisis abierta en Oriente Próximo a partir de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en los márgenes de una cumbre europea que prevista el jueves en Chipre, en una discusión a la que también han invitado al secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Asuntos Europeos chipriota, Marilena Raouna, en una rueda de prensa para hacer balance del ecuador de la presidencia de turno que ejerce Chipre este semestre y por la que se organizará en la isla la cita de líderes el próximo jueves y viernes, con la agenda centrada tanto en la crisis en Oriente Próximo y su impacto en Europa, incluida la necesidad de medidas concretas para atajar la crisis de precios y energética causada por el cierre del estrecho de Ormuz.

Además, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán otros retos en materia de seguridad y defensa frente a la inestabilidad geopolítica y, en ese marco, explorarán el desarrollo del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea que prevé una cláusula de defensa mutua para acudir en apoyo de uno o varios Estados miembro en caso de riesgo.

Otro de los asuntos clave en la cita de Chipre será la continuidad del apoyo europeo a Ucrania frente a la guerra de invasión rusa, para lo que esperan conectar por vía telemática con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una sesión previa a la cena de la primera jornada de cumbre informal.

En este contexto, el gran ausente de la cumbre será el primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, quien ha decidido no acudir a la que iba a ser su última cita europea a nivel de líderes, tras la su inequívoca derrota en las elecciones del pasado domingo y en plena tensión con el resto de socios por las filtraciones con las que desde su Gobierno facilitaron documentos confidenciales de la Unión al Kremlin, para coordinar con el régimen de Vladimir Putin las posiciones de Budapest en los debates a Veintisiete.