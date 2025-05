Los líderes europeos arropan a Zelenski y reclaman unidad ante el desplante de Putin en Turquía

Zelenski pide una respuesta "fuerte" ante el "teatro" de Rusia en el marco de las conversaciones

BRUSELAS, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los líderes europeos han mostrado este viernes su apoyo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y han reclamado la "unidad" y la "resolución" frente a Rusia ante el desplante protagonizado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de las conversaciones que se están celebrando en la ciudad turca de Estambul y que son las primeras negociaciones directas entre Kiev y Moscú en los últimos tres años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado que el orden mundial "haya pasado a convertirse en un desorden mundial" y ha culpado de ello a las ideas "imperialistas de Putin" y a otras "disyuntivas geopolíticas". Así se ha pronunciado desde Tirana, la capital albanesa, durante su intervención en la cumbre de la Comunidad Política Europa, donde ha defendido que Europa "está por fin bien despierta".

"El mero hecho de que estemos aquí hoy, junto a Zelenski, es una muestra de nuestra unidad inquebrantable. Desde hace tres años hemos demostrado unidad, resolución y una gran cooperación para defender la soberanía de Ucrania y hallar vías hacia el establecimiento de la paz y de unas garantías de seguridad para Ucrania", ha aseverado.

En este sentido, ha defendido que durante este tiempo, "la gran mayoría de los miembros de la Comunidad Política Europea han apoyado las sanciones impuestas contra Rusia", que han tenido su efecto sobre Moscú, tal y como ha sostenido. "Los beneficios obtenidos por la exportación de crudo ruso han caído casi un 80 por ciento respecto a los datos recabados antes de la guerra", ha puntualizado, al tiempo que ha recordado que la inflación sigue aumentando en Rusia.

"Estamos preparados para hacer más y lograr que Putin se siente a la mesa de negociaciones, pero también estamos reunidos hoy aquí para articular nuestra visión para un futuro común, de una Europa de prosperidad compartida. Si tenemos éxito, será el pegamento que una la estabilidad y la paz en nuestro continente", ha manifestado.

Previamente, Von der Leyen anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluirá el veto al gasoducto Nord Stream, así como nuevos golpes a los bancos que apoyan su maquinaria bélica y a la 'flota fantasma' con la que Moscú trata de eludir las restricciones comerciales.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha hecho hincapié en la importancia de "unir fuerzas" frente a Rusia a medida que el "orden basado en el Estado de Derecho es socavado desde muchos frentes". "La agresión rusa contra Ucrania trajo de vuelta un conflicto a gran escala en el continente. Esta es una guerra conta la comunidad internacional, contra todos los principios que defendemos, como la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras", ha lamentado.

Es por ello que ha destacado que Europa "tiene grandes desafíos" por delante. "Necesitamos unir fuerzas. Europa tiene que conseguir su objetivo y restablecer la paz en Ucrania. El Derecho Internacional debe prevalecer. Sabemos que la seguridad de Ucrania es nuestra seguridad", ha aclarado, al tiempo que ha defendido una mayor inversión en defensa. "La paz sin defensa es tan solo una ilusión", ha puntualizado.

A él se ha sumado el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha recordado que la guerra en Ucrania es una batalla que "libramos todos". "Creo que las últimas horas han demostrado que Rusia no quiere un alto el fuego". "Rusia quiere reanudar las conversaciones que tuvieron lugar en 2022, que no evitaron los crímenes de guerra en Bucha y que no dieron ningún resultado", ha aseverado.

SANCIONES Y GASTO EN DEFENSA

El primer ministro británico, Keir Starmer, que también ha acudido a la cita, ha expresado la necesidad de mantener una "unidad absoluta entre aliados" y ha instado a los líderes europeos a "estar preparados para cumplir con su propio ultimátum". "Si Rusia no se sienta a la mesa de negociaciones, Putin deberá pagar las consecuencias. Rusia se está demorando y está jugando, mientras Ucrania demuestra ser el verdadero defensor de la paz", ha dicho.

Starmer ha aprovechado la ocasión para defender el "coraje" y la "resiliencia" del pueblo ucraniano, algo que "todos deben defender". "Es un liderazgo en la lucha por la paz, y todos debemos alinearnos como aliados para garantizar que se logra un alto el fuego. Hay que imponer sanciones si es necesario", ha continuado.

"Reino Unido está plenamente comprometido a desempeñar plenamente su papel, por lo que hemos aumentado nuestro gasto en defensa al 2,5 por ciento del PIB en 2027, con la clara ambición de alcanzar el 3 por ciento en la próxima legislatura", ha señalado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se han pronunciado poco antes del inicio de la cumbre a favor de adoptar medidas conjuntas y mantener un frente común a nivel diplomático.

Merz ha instado a la "unidad europea" para "alcanzar la paz" y ha dicho apostar por la "cohesión europea". "Espero que podamos persuadir a los estadounidenses para trabajar juntos y contribuir a alcanzar soluciones que pongan fin a esta guerra", ha recalcado, mientras Meloni insta a los socios europeos a "exigir un alto el fuego y garantías para Kiev". "Podemos ver quién quiere la paz", ha declarado.

Así, ha defendido la introducción de medidas "que presionen" a Rusia para lograr que ponga fin al conflicto. "No podemos tirar la toalla. Durante las últimas horas hemos podido ver quién está preparado para tomar medidas importantes para lograr la paz y quién está menos dispuesto", ha afirmado, en una crítica velada a Putin.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, anfitrión de la cumbre, ha reivindicado una Europa "más presente que nunca" en la región de los Balcanes. En este sentido, ha secundado el mensaje general de "unidad", al tiempo que ha recordado la importancia de la paz.

ZELENSKI PIDE UNA RESPUESTA "FUERTE"

Zelenski ha pedido poco antes a los socios europeos una respuesta "fuerte" ante el "teatro" de Rusia en el marco de las conversaciones de Estambul y ha lamentado que Rusia haya enviado a las negociaciones "el mismo equipo que en 2022". Esto demuestra, según ha recalcado, que "no ha cambiado su enfoque en todo este tiempo".

"Rusia hace muchas declaraciones, lanza muchas amenazas, pero no resuelve nada. Hacen todo lo posible por convertir esta reunión en Estambul en un proceso vacío, como la de 2022", ha advertido, al tiempo que ha acusado a Moscú de "destruir el significado de la diplomacia" con sus actos.

"Si resulta que la delegación rusa esta simplemente haciendo un teatro, el mundo tiene que responder. Hace falta una reacción fuerte que incluya sanciones contra los bancos y contra el sector energético ruso. La presión tiene que seguir aumentando hasta que se consiga un avance real", ha defendido Zelenski, en un claro mensaje a los líderes europeos presentes en la cumbre.

En relación con la actitud del presidente ruso, que anunció el miércoles por la noche que no acudiría a la cita en Estambul, ha pedido que dé una "autoridad real" a la delegación rusa para "poner fin a las masacres" en Ucrania. "Hay que dar a la diplomacia una oportunidad real", ha resaltado.

"Todos sabemos quién toma las decisiones en Rusia, y junto a los países que están aquí hemos empezado a crear una nueva arquitectura de seguridad para Ucrania y para toda Europa", ha puntualizado Zelenski, que ha incidido en que "el apoyo de Estados Unidos es esencial".

Respecto al objetivo de la delegación ucraniana, ha hecho hincapié en que "la prioridad número uno es un alto el fuego honesto e incondicional". "Si los representantes de Rusia hoy en Estambul ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre un alto el fuego, entonces quedará claro que Putin sigue socavando la democracia", ha argumentado.