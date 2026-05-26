Mueren cinco palestinos en un ataque de Israel en un campamento de refugiados de Gaza pese al alto el fuego

Familiares de un muerto por un ataque ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza en abril de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Skaik

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco palestinos han muerto este martes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Maghazi, situado en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha alcanzado a un grupo de personas que se encontraba en el campamento, dejando varios heridos de diversa consideración, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el lunes a más de 900 los muertos por ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, antes de agregar que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- deja ya cerca de 72.800 fallecidos y más de 172.800 heridos.