Netayahu, "atónito" y "entristecido" por la imagen de un soldado israelí destruyendo una figura de Jesucristo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saludando a las tropas en el sur de Líbano. - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israel Gpo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes sentirse "atónito" y "entristecido" por la imagen que ha circulado por redes sociales en la que se ve a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano golpeando con un mazo la cara de una figura de Jesucristo.

"Como la abrumadora mayoría de los israelíes, quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado del FDI dañó un ícono religioso católico en el sur del Líbano", ha expresado Netanyahu en redes sociales, en la que es su primera reacción pública por estos hechos, afeados ya por la comunidad internacional.

"Como Estado judío, Israel atesora y defiende los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo entre judíos y fieles de todas las creencias", ha afirmado Netanyahu, condenando estos hechos y anunciando una investigación y las correspondientes "medidas disciplinarias adecuadamente severas contra el infractor".

Netanyahu ha asegurado que consideran "todas las fes como iguales" y aprovechado para denunciar la "masacre" de cristianos en Siria y Líbano por parte de los musulmanes, mientras que en Israel es una comunidad que "prospera como en ningún otro lugar de Oriente Próximo".

"Israel es el único país de la región en el que la población cristiana y el nivel de vida están creciendo. Israel es el único lugar en Oriente Próximo que se adhiere a la libertad de culto para todos", ha incidido.

"Expresamos nuestro pesar por el incidente y por cualquier dolor que esto haya causado a los creyentes en Líbano y en todo el mundo", ha dicho.

El Ejército de Israel ha anunciado la apertura de una investigación en torno al suceso y aseguró que contempla este incidente con "gran severidad", a tiempo que incidió que este comportamiento "no concuerda con los valores que se esperan de sus tropas".

"Las FDI incluso están trabajando para ayudar a la comunidad a restaurar la figura en su lugar", apuntó el Ejército israelí sobre el incidente ocurrido en el sur de Líbano.