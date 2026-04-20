Pezeshkian achaca a EEUU un comportamiento "no constructivo y contradictorio"

Archivo - El presidente iraní, Masud Pezeshkian (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reprochado este lunes a Estados Unidos su comportamiento "no constructivo y contradictorio" en medio de los intentos diplomáticos para una nueva ronda de contactos entre ambos países.

"El comportamiento no constructivo y contradictorio de los responsables de Estados Unidos durante los últimos días nos dejan un amargo mensaje: quieren que Irán se rinda. El pueblo iraní no se va a doblegar", ha advertido Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales.

Más concretamente con respecto a las conversaciones, el mandatario iraní ha argumentado que "el cumplimiento de los compromisos es la lógica de cualquier diálgo" y ha recordado la "histórica desconfianza" que existe en Irán con respecto al comportamiento y la actuación del Gobierno de Estados Unidos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, está de camino a Islamabad, la capital paquistaní, para intentar retomar este martes las negociaciones mantenidas hace diez días. Entonces fueron más de 21 horas de reunión.

Los contactos directos con Washington no tienen precedentes desde la Revolución Islámica, pero no han logrado por el momento cerrar la brecha para que dos de estos grandes antagonistas internacionales puedan salvar más de 40 años de rivalidad e Irán ni siquiera ha confirmado su intención de participar en esta segunda ronda de negociación.