El primer ministro de Pakistán inicia una gira en Oriente Próximo con paradas en Arabia Saudí, Qatar y Turquía

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante una visita oficial a Turkmenistán en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha iniciado este miércoles una gira regional con paradas en Arabia Saudí, Qatar y Turquía, en medio de los esfuerzos de mediación acometidos por Islamabad para intentar sacar adelante un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, tras el conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

El Ministerio de Exteriores paquistaní ha especificado que Sharif iniciará su gira en Arabia Saudí, desde donde viajará a Qatar, unas visitas "que tendrán lugar en el contexto bilateral" y en las que se reunirá con altos cargos de ambos países "para discutir la cooperación bilateral y la paz y la seguridad en la región".

Posteriormente, se desplazará a Turquía para participar en el Quinto Foro Diplomático de Antalya, en cuyos márgenes planea un encuentro con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y "otros líderes mundiales", sin más detalles sobre la posible agenda de Sharif durante su estancia en el país euroasiático.

La cartera ha destacado un comunicado que "la participación de Pakistán en el foro refleja su compromiso constante con la diplomacia constructiva, la cooperación multilateral y la participación significativa de la comunidad internacional en asuntos de importancia mundial".

Pakistán acogió el sábado un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un acuerdo, días después de que ambas partes alcanzaran un alto el fuego de dos semanas con mediación también de Islamabad, que ha jugado un papel mediador clave para intentar impulsar una paz en Oriente Próximo.