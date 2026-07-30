Registrado un incendio a bordo de un petrolero tras intentar atravesar el estrecho de Ormuz con ayuda de EEUU

Archivo - Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este jueves de que dos petroleros han tenido que retroceder tras registrarse un incendio a bordo de uno de ellos cuando ambos trataban de atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta "insegura" situada al sur con la ayuda de Estados Unidos.

El incendio se ha producido después de que los barcos se desviaran de la ruta establecida por Irán, según ha informado la Guardia Revolucionaria en un mensaje difundido a través de Telegram, si bien no ha dado detalles sobre el pabellón o el operador de los buques, ni sobre la posibilidad de que se hayan registrado víctimas a bordo.

No obstante, ha recalcado que el estrecho de Ormuz es "territorio iraní" y que, por lo tanto, son sus fuerzas las que "mantienen el control de toda la vía marítima". "No se permitirá la injerencia de agentes extranjeros procedentes de miles de kilómetros de distancia", ha apuntado.

En este sentido, ha aventurado que el "agresor" podría ser "castigado" este mismo jueves, en unas palabras que dejan caer la posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones e intereses estadounidenses en la región.

Las autoridades iraníes han señalado que el estrecho permanecerá cerrado "mientras continúan las amenazas y la retórica provocativa" de Estados Unidos, al que ha vuelto a acusar de tratar de "interceder" en las actividades navales de la región. "Sus acciones solo empeorarán la situación", ha lamentado.